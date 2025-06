Samb, accordi da ratificare. Tourè: "Darò il massimo"

Da martedì prossimo si potrà mettere nero su bianco sugli accordi raggiunti con i calciatori. Il 1 luglio, infatti, apre il calciomercato con la Samb che è chiamata a ratificare i si già ottenuti da riconfermati e volti nuovi. A partire da Nouhan Tourè pronto per la sua nuova avventura in maglia rossoblù. 83 presenze e 38 reti in due stagioni al Teramo. L’attaccante gambiano torna in C ed è alla sua prima esperienza tra i professionisti in una prima squadra, dopo la parentesi nel settore giovanile del Carpi. Un elemento che ha fatto vedere ottime cose in Abruzzo e che ora si dovrà confrontare con una piazza esigente come quella di San Benedetto del Tronto.

Tourè comunque è già mosso da fieri propositi. "Ringrazio infinitamente il Teramo -dice ai microfoni di Super J- per ciò che mi ha dato in questi due fantastici anni. Li porterò sempre nel mio cuore. Adesso, però, ho sposato il progetto Samb. Un altro step importante della mia carriera calcistica che affronterò al massimo. Lo cercavo da anni ed ora è arrivato. Voglio dimostrare quello che valgo". Insieme a Tourè arriverà anche la firma di Riccardo Vesprini. Il terzino ex Spal si è svincolato dalla società estense ed è pronto a legarsi alla Samb con un contratto pluriennale.

Stesso discorso per Riccardo Bongelli di proprietà dell’Academy Civitanova. Con entrambi il diesse Stefano De Angelis ha raggiunto da tempo un accordo. Verrà poi definito il tesseramento di Moussa Toure dopo il versamento da parte della Samb alle due formazioni francesi in cui il centrocampista ha militato, della somma di denaro prevista dal regolamento Fifa. La prossima settimana sarà decisiva anche per la firma del centrocampista Vincenzo Alfieri che dovrebbe rescindere dal Benevento e firmare un biennale con la Samb. Per quanto riguarda il reparto arretrato accusa uno stop l’operazione relativa ad Alessandro Dalmazzi del Lumezzane.

La Samb sta valutando altre ipotesi che esulano da Shiba e Menna. Addirittura si vocifera di un possibile ritorno di fiamma per Mattia Gennari che sembra, al momento, non avere raggiunto l’accordo con la Pistoiese. Per il fronte offensivo sfuma Michele Emmausso del Foggia, sul punto di firmare con il Perugia. Samb comunque vicina a Pasquale Marranzino, fantasista del 2004 scuola Napoli ma nella passata stagione alla Cavese. Martedì prossimo, infine, verrà presentata presso la sala stampa del Riviera delle Palme la campagna abbonamenti 2025-2026.

Benedetto Marinangeli