Samb Accordo raggiunto con il portiere Cultraro

Accordo raggiunto tra il promettente portiere classe 2003 Giovanni Cultraro e la Samb. Dal prossimo primo luglio diventerà ufficialmente un calciatore rossoblù. Ha firmato un accordo biennale fino al 2027. Si forma così la coppia di estremi difensori che sarà chiamata a difendere la porta rossoblù nel prossimo e attesissimo campionato di Serie C. Cultraro 22 anni, dopo l’esperienza nel settore giovanile del Lecce ha vestito anche le maglie di Trapani, Chisola, Borsaro e nelle ultime due stagioni Avezzano. Ma vediamo chi è questo nuovo numero 1 che sarà chiamato a difendere la porta della Samb.

Cultraro si è reso importante ed è stato protagonista di due buone stagioni con il club marsicano. E’ rimasto nella mente della tifoseria rossoblù per gli ottimi interventi messi in mostra nella gara di andata al Riviera delle Palme, quando l’Avezzano sconfisse per 1-0 la Samb. Va a completare il numero dei portieri con Orsini ed il 2007 Grillo. Sarà comunque Orsini a difendere la porta rossoblù nel prossimo campionato di Serie C. Il classe 2006 è stato seguito con attenzione dal Bologna che potrebbe anche fare un’offerta alla Samb per portarlo in terra emiliana. Allo stesso tempo, però, Orsini resterebbe in rossoblù per fargli acquisire ulteriore esperienza in riva all’Adriatico in un campionato professionistico. Chiuso il capitolo portieri ora il diesse De Angelis potrà occuparsi degli altri ruoli. A partire dal difensore centrale. In pole position c’è sempre Alessandro Dalmazzi del Lumezzane.

Un’operazione che potrebbe anche chiudersi all’inizio della prossima settimana quando riaprirà il mercato. Dalmazzi è contrattualizzato con il club della Val Trompia fino al 2027 ma potrebbe chiedere la rescissione contrattuale per poi firmare un biennale con la Samb. Un elemento che De Angelis conosce vita, morte e miracoli avendolo avuto alle sue dipendenze con Notaresco e Campobasso. Un difensore di provata affidabilità che sembra avere vinto la concorrenza di Shiba del Sud Tirol e di Menna del Teramo. Il diesse rossoblù sta anche stringendo i tempi per chiudere l’operazione che porta a Vincenzo Alfieri. L’ex Recanatese è vincolato fino al 2027 con il Benevento con il procuratore del calciatore che sta lavorando sulla rescissione contrattuale per poi arrivare alla firma con la Samb. Intanto Luca Guadalupi è ufficialmente un nuovo calciatore del Barletta. A breve Mattia Gennari, a meno di clamorosi colpi di scena, si accaserà a Pistoia.

De Angelis è poi sempre in attesa di una risposta da parte di Kevin Candellori ed Umberto Eusepi in merito alla richiesta del club rossoblù sull’allungamento del contratto fino al 2027. Alla Samb piace anche il capitano della Lazio Primavera Marco Nazzaro. Sul mediano avellinese ci sono anche Casarano e Picerno. Da definire, mancherebbe veramente poco, le riconferme di Paolini, Battista e Chiatante.

