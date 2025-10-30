Un mercoledì da leoni al Riviera delle Palme: la Samb batte l’Ascoli e si prende la rivincita

San Benedetto, 30 ottobre 2025 – La Samb si aggiudica il derby di Coppa Italia battendo l’Ascoli per 2-1 e si prende la rivincita del match di campionato vinto domenica scorsa dai bianconeri. Ora la bella sarà in programma nella gara di ritorno in campionato del prossimo 4 marzo, sempre al Riviera delle Palme. Oltre novemila presenze al Riviera delle Palme per un mercoledì pomeriggio dall’alto carico emotivo. Curva sud vuota per il divieto di trasferta imposto ai supporters dell’Ascoli.

Presente il presidente Bernardino Passeri insieme agli altri accreditati del club bianconero nella tribuna laterale sud sotto lo sguardo attento delle forze dell’ordine. Entrambe le squadre si presentano in campo con il 4-2-3-1, con Palladini che cambia poco rispetto a domenica scorsa, mentre Tomei inserisce chi ha pochi minuti nelle gambe. Domenica i bianconeri saranno di scena a Ravenna nellla sfide tra le due seconde. La Samb parte subito forte, aggressiva sulle seconde palle, e nell’uno contro uno a centrocampo. Al 5’ Battista innesca in velocità Nouhan Tourè che viene messo giù in area da Zagari. Per Dirgo è calcio di rigore. Dal dischetto l’ex Sbaffo non perdona: esecuzione perfetta all’angolino basso dove Barosi disteso in tuffo non arriva. Al 27’ la Samb raddoppia con Konatè che sfrutta al meglio una verticalizzazione di Sbaffo col numero 47 rossoblù che infila Barosi in uscita. Al 35’ l’Ascoli si affaccia dalle parti di Cultraro con Palazzino, ma senza esito. Il primo tempo è un monologo rossoblù. Gli animi si accendono poco dopo per un fallo a centrocampo e Rizzo Pinna viene espulso per proteste dalla panchina.

Nella ripresa l’Ascoli si ripresenta con Chakir al posto di Corazza e riapre la partita su una dormita della difesa rossoblù: Rizzo anticipa tutti su una punizione di Corradini e batte Cultraro. La Samb accusa il colpo. Al 18’ st Cultraro è fenomenale nel respingere la conclusione di Chakir a botta sicura. L’Ascoli spinge sull’acceleratore alla ricerca del pari, con la Samb che mette da parte le sofferenze iniziali, guadagna metri e prova a colpire con le ripartenze. Agostinone mette dentro tutta l’artiglieria ma la Samb regge. Anzi al 36’ st i bianconeri restano in dieci per l’espulsione di Menna, doppia ammonizione, che ferma Eusepi all’ingresso dell’area. La Samb regge l’urto dei bianconeri ed alla fine è festa grande per i novemila del Riviera delle Palme.

Il tabellino

SAMBENEDETTESE 2

ASCOLI 1

SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Cultraro 6,5; Zoboletti 6, Zini 6,5, Pezzola 6,5, Tosi 6,5; Candellori 6,5, Tourè M. 6,5; Konatè 7 (43’ st Scafetta sv), Sbaffo 7,5 (17’ st Eusepi 6), Battista 6,5 (17’ st Marranzino 6); Tourè N. 6,5 (28’ st Alfieri 6). A disp. Orsini, Grillo, Chelli, Bongelli, Vesprini, Dalmazzi, Napolitano, Chiatante, Tataranni. All. Palladini

ASCOLI (4-2-3-1): Barosi 6; Zagari 6, Menna 5, Rizzo 6,5, Cozzoli 5,5; Corradini 6 (28’ st Alagna 6), Bando 5; Palazzino 6 (28’ st Silipo), Ndoj 5,5, Oviszach 5 (28’ st D’Uffizi 5,5); Corazza 5 (1’ st Chakir 6). A disposizione: Vitale, Brzan, Pagliai, Damiani, Rizzo Pinna, Curado, Gori, Di Salvatore, Milanese, Di Teodoro, De Witt. All. Tomei 6 (squalificato, in panchina Agostinone).

Arbitro: Mattia Drigo di Portogruaro Assistente 1: Matteo Gentile di Isernia Assistente 2: Marco Sicurello di Seregno Quarto Ufficiale: Marco Di Loreto di Terni Reti: 7’pt Sbaffo (rig.), 27’ pt Konatè, 4’ st Rizzo Note - Spettatori 9.002. Al 38’ espulsi Rizzo Pinna (A) dalla panchina e il team manager della Samb Marzetti. Espulso per doppia ammonizione al 36’ st Menna. Ammoniti Zagari (A), Menna (A), Corradini (A), Tourè N. (S), Bando (A), Silipo (A), Ndoje (A). Angoli 8-4 per l’Ascoli. Recupero 2’ pt, 5’ st