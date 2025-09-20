Samb-Carpi, la carica di Eusepi : "Una partita aggressiva per vincere"

"Faremo una partita aggressiva per vincere". Suona la carica Umberto Eusepi alla vigilia del match con il Carpi (fischio d’inizio alle ore 15). "Questa è la nostra mentalità – dice nel corso del magazine Venerdì Samb su La Nuova Riviera – e ci vogliamo rifare della sconfitta subìta al Riviera ad opera del Forlì. Nell’ultimo match casalingo abbiamo gestito male la partita. Non abbiamo rischiato nulla per settanta minuti ma poi ci siamo bloccati per sette minuti regalando la partita ai romagnoli. Sabato scorso a Piancastagnaio abbiamo disputato un ottimo primo tempo passando in vantaggio. Poi subito dopo il rigore prima assegnato e poi tolto, abbiamo preso il gol del pareggio. Nella ripresa siamo stai bravi a fare la partita, provando a vincerla. Lo ripeto, con il Carpi vogliamo riprenderci ciò che abbiamo perso con il Forlì".

Insieme a Nouhan Tourè e Zoboletti, Eusepi è il terzo ex dell’incontro. Era la stagione 2011-2012. Con la formazione emiliana il capitano rossoblù realizzò otto reti in trentuno presenze. "Fu una stagione importante -è sempre il capitano rossoblù che parla- con il diesse Cristiano Giuntoli che mi volle al Carpi. E’ stata un’esperienza importante per la mia crescita. Ma oggi penso solo alla Samb e sarei estremamente felice di mettere a segno il gol dell’ex ma soprattutto voglio vincere la partita. Bisognerà avere una concentrazione massimale per tornare al successo. Non per la classifica ma per il morale, perché secondo me finora abbiamo raccolto meno di quanto seminato in queste prime gare di campionato". Un inizio stagione importante per Eusepi.

Tre reti in cinque gare, compresa la Coppa Italia, ma soprattutto prestazioni sempre convincenti. "Ho lavorato molto nel corso dell’estate – spiega il bomber rossoblù – tenendomi in forma. Sapevo che per me poteva essere un anno fondamentale e non mi sono fatto trovare impreparato. Per stare dietro ai giovani devi andare alla loro stessa intensità e sin dal primo minuto della preparazione ho spinto sull’acceleratore. Ora mi godo questo momento -conclude Eusepi- e voglio continuare così". Palladini non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi sulla formazione da opporre al Carpi. Il tecnico rossoblù spera sempre di recuperare Konatè. Se l’attaccante spagnolo non ce la dovesse fare in ballo per una maglia ci sono Martins, Marranzino e Scafetta. Ancora out Napolitano e Zini. Al posto del terzino livornese ci sarà ancora una volta Alessandro Zoboletti che a Piancastagnaio ha disputa una buona prestazione. Confermato il 4-2-3-1 di inizio stagione. Al Riviera delle Palme si prospetta ancora una volta il pubblico delle grandi occasioni. I tagliandi della Curva Nord sono terminati da tempo. Disponibili quelli degli altri settori dello stadio.

Benedetto Marinangeli