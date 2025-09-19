Samb-Carpi, una partita speciale . Ecco il derby dei fratelli Tourè

Samb-Carpi sarà una partita speciale che difficilmente la famiglia Tourè che da anni vive in Emilia, potrà dimenticare. Per la prima volta fra i professionisti, infatti, si troveranno di fronte i due fratelli Tourè. Nouhan, attaccante classe 2000 della Samb, e Mohamed Saliou centrocampista classe 2006 in forza ai biancorossi. Entrambi sono cresciuti calcisticamente nel settore giovanile del Carpi. Nohuan Tourè dalla formazione giovanissimi è arrivato fino alla Primavera 2 dal 2017 al 2019. Dopo il fallimento del Carpi nel 2021 l’attaccante guineano ha militato fra Eccellenza e Serie D con Milano City, Pontevomano, Tolentino e nelle ultime due stagioni a Teramo. E poi ecco arrivare la Samb ed il professionismo. Di sei anni più giovane è Mohamed Saliou. Dopo il fallimento, aveva giocato a Modena, Bologna e Budoni, prima di tornare nel 2024 in Primavera 4. Quest’estate ha firmato il primo contratto da prof con il Carpi con il tecnico Cassani che lo ha portato per due volte in panchina. Rifinitura a porte chiuse questo pomeriggio per la Samb. Palladini difficilmente rischierà Konatè e Zini. Possibile la conferma dell’undici che ha pareggiato con la Pianese.

Precedenti Samb-Carpi. La Samb ha sempre battuto il Carpi al Riviera delle Palme. Sono due i precedenti tra le due formazioni. Il primo risale al campionato di C1 1992-1993 quando alla quarta giornata i rossoblù allenati da Claudio Tobia si imposero sugli emiliani con un netto 4-0. A segno andarono Manari in avvio di gara e poi nella ripresa la rete di Romiti e la doppietta di Minuti. Nella stagione 2019-2020 la sfida tra le due formazioni, in programma per l’ultima giornata, non si giocò per la sospensione del torneo causa Covid. L’anno dopo il 24 gennaio 2021, finì 5-1 per la Samb. Dopo il vantaggio ospite di Mastour i rossoblù dilagarono vincendo 5-1 grazie alle reti di Cristini, Lescano (2), Angiulli e Masini.

Trasferta di Perugia. E’ attiva la prevendita biglietti per Perugia-Samb in programma martedì 23 settembre alle ore 20.45 al Renato Curi di Perugia. Secondo quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive, la vendita dei tagliandi per i residenti nelle Regioni Marche ed Abruzzo è esclusivamente riservata ai settori ospiti del Curi (curva sud centrale e curva sud laterale) della capienza di 1.125 posti e solo se in possesso della Samb Card. I prezzi dei tagliandi per entrambi i settori sono così ripartiti: intero: € 15,00 (più diritti di prevendita); – under 14: € 10,00 (più diritti di prevendita). I biglietti potranno essere acquistati online e nei punti vendita di tutto il territorio nazionale sul circuito TicketOne fino alle ore 19 di lunedì 22 settembre. Il botteghino ospiti rimarrà chiuso il giorno della gara.

Benedetto Marinangeli