Samb, chiamata ai tifosi. I bambini entrano gratis

La Samb chiama a raccolta la tifoseria in vista del delicato match interno con l’Isernia. Dopo i tre pareggi consecutivi e la sconfitta di Avezzano che ha visto ridurre ad otto i punti di vantaggio dell’undici di Ottavio Palladini sulle seconde Chieti e Teramo, la società ha deciso di offrire l’ingresso omaggio a tutti i ragazzi delle scuole calcio della zona e gli accompagnatori, per il settore della Tribuna Est Mare. L’obiettivo è quello di fare sentire di più il calore della città e di tutti i supporters rossoblù in vista di una gara estremamente delicata. Già esauriti i tagliandi per la Curva Nord Massimo Cioffi. Gennari e compagni vogliono invertire la rotta e tornare alla vittoria casalinga dopo oltre un mese. La Samb sta inviando a tutte le società rivierasche e dell’hinterland quest’invito. "Con la presente la U.S. Sambenedettese ha il piacere di invitare i vostri tesserati della Scuola Calcio a partire dall’anno di nascita 2012 e sino all’anno di nascita 2019 in occasione della gara di campionato Sambenedettese-Città di Isernia che si disputerà domenica 2 marzo alle ore 14:30 allo stadio Riviera delle Palme. Per aderire all’iniziativa basterà compilare al computer tutti i campi del file excel allegato e reinviarlo entro e non oltre le ore 13 di venerdì 28 febbraio all’indirizzo [email protected]. Sono previsti accrediti omaggio per gli accompagnatori nella misura di 2 accrediti ogni 10 tesserati. Il settore riservato sarà quello di Tribuna Est Mare. Gli accrediti per gli accompagnatori e i tesserati saranno inviati in formato pdf a mezzo email entro le ore 12 di sabato 1 marzo". Una decisione importante da parte del presidente Vittorio Massi e di tutta la società rossoblù con il chiaro intento di avere domenica prossima l’entusiasmo giusto per trascinare Gennari e compagni alla vittoria. Intanto questo pomeriggio la Samb ha ripreso la preparazione in vista del match con l’Isernia. In gruppo anche capitan Eusepi che ha svolto la parte atletica. Domani l’attaccante rossoblù si sottoporrà ad una visita medica di controllo. Nel caso in cui ricevesse l’ok da parte dello specialista potrà essere a disposizione di Palladini per la gara con i molisani, applicando al polso operato un tutore protettivo. Domenica torna a disposizione Battista che ha scontato il turno di squalifica, mentre probabilmente non ci saranno Zini e Moretti alle prese con infortuni muscolari. Oggi effettueranno gli accertamenti di rito.

Benedetto Marinangeli