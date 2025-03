Samb-Chieti, è record. Attesi diecimila spettatori

Samb-Chieti (fischio d’inizio alle ore 15) non è una partita tra due formazioni di Serie D. I numeri delle presenze al Riviera delle Palme dicono ben altra cosa. E’ stata, infatti, sforata quota diecimila, compresi i 3.828 abbonati e i 1.200 supporters provenienti dall’Abruzzo. Per una gara di "Quarta Serie" è un qualcosa di clamoroso che non si vede neppure in campi di Serie C o B. Restano disponibili, al momento, dopo il sold out anche della tribuna centrale, 103 biglietti per il settore ospiti (tra curva e tribuna centrale) e 507 per i tifosi della Samb, distribuiti tra parterre Tribuna Est Mare e Tribuna Laterale Nord. E questa mattina saranno anche aperti i botteghini del Riviera. Sbriciolato il record di presenze dello scorso 14 maggio quando al Riviera arrivò il Campobasso. Allora furono 8.220 gli spettatori, ma è stato polverizzato anche quello dell’attuale stagione agonistica. E cioè gli 8.099 compresi i 600 tifosi ospiti, di Reggina-Siracusa del Girone I dello scorso 10 febbraio. Il record assoluto di spettatori per una partita di Serie D è stato registrato nell’aprile del 1966 per la partita Massiminiana-Paternò che si disputò allo stadio Cibali di Catania con 25 mila presenze. Ed in questo clima la prima e la quarta in classifica si affrontano con lo stesso ed unico obiettivo e cioè i tre punti. La Samb per consolidare ulteriormente il suo primato a sette giornate dal termine e per tenere lontano Teramo, L’Aquila e lo stesso Chieti. I neroverdi di Amaolo, invece, per accorciare il distacco dalla capolista e di migliorare la posizione in classifica per quanto riguarda la griglia play off. La settimana di sosta è servita alla formazione di Ottavio Palladini per tirare il fiato e caricare le batterie in vista del rush finale. Sette partite in cui Eusepi e compagni vogliono conquistare i punti necessari per la Serie C. Contro il Chieti mancheranno lo squalificato Gennari, sostituito da Zini e l’infortunato Candellori. Anche Zoboletti dovrebbe saltare il match con i neroverdi. Ieri non ha preso parte alla seduta di rifinitura a causa del colpo alla tibia riportato giovedì nel corso del test con la juniores. Sbaffo sembra essere completamente recuperato Al posto di Zoboletti è pronto Chiatante, mentre Moretti scalpita per essere il partner di Eusepi in attacco.

Benedetto Marinangeli