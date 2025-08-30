Samb, contro il Gubbio precedenti favorevoli. Candellori potrebbe saltare la trasferta

Sono le condizioni fisiche di Kevin Candellori a tenere in apprensione Ottavio Palladini alla vigilia del match con il Gubbio. Seduta di rifinitura a porte chiuse ieri al centro sportivo Orlando Marconi di Stella di Monsampolo. La sensazione è che il centrocampista di Castorano salterà la sfida del Barbetti. Completamente recuperato il play maker Alfieri. Per il ruolo di sotto punta ballottaggio Sbaffo-Napolitano. Il tecnico del Gubbio Domenico Di Carlo presenta così la gara. "Sarà una sfida intensa. La Samb – dice l’allenatore in vista della partita contro i rossoblu – è una squadra scorbutica, ma sappiamo dove poterle fare male. Palladini? Lo conosco bene avendoci giocato insieme (con il Vicenza, stagione 1988/89, ndr) e gli faccio i complimenti per la vittoria della Serie D e per il buon inizio di stagione. I ritmi saranno alti ma davanti ai nostri tifosi vogliamo fare una bella figura e portare a casa i tre punti. Siamo alla ricerca della continuità e domani (oggi, ndr) vista anche l’importante cornice di pubblico mi aspetto una bella serata di sport. La Mantia?"

"La società ha preso il miglior attaccante che era in circolazione e mi ha fatto un bel regalo. Ora bisognerà avere un po’ di pazienza visto che arriva da un periodo di inattività. Ho a disposizione un gruppo davvero molto duttile che mi permette di avere più opzioni. Contro la Samb cercherò di schierare la formazione migliore. Stiamo valutando le condizioni di alcuni ragazzi e cercheremo di recuperarne qualcuno". I precedenti. Il Gubbio non batte la Samb in casa da 79 anni.

L’ultimo successo risale al campionato di Serie C Centro-Sud 1945-1946 con gli umbri che si imposero per 1-0. La prima gara tra le due squadre si disputò nel torneo di Serie C 1938-1939 con la formazione rossoblù che vinse per 2-1. Nella stagione successiva successo umbro per 2-1. Le due squadre tornarono ad incrociarsi nel campionato di C2 2001-2002. Una rete di Michele Sergi violò il Barbetti. Complessivamente sono nove i precedenti in campionato in terra umbra con il bilancio favorevole alla Samb con sei vittorie un pareggio e due sconfitte. Nel torneo di Lega Pro 2016-2017, i rossoblù e il Gubbio si incontrarono per ben due volte. Nel corso della stagione regolare la formazione rivierasca si impose per 3-1 con reti di Berardocco su rigore, Sorrentino e Sabatino. E poi anche nei play off per la B con la Samb che concesse il bis per 3-2 grazie alla doppietta di Mancuso ed al gol di Agodirin. Nuovo successo rossoblù nel torneo successivo. Un 2-0 firmato da Miracoli e Di Massimo oggi con il Gubbio. Pareggio per 0-0 nel torneo 2018-2019 ed infine ecco l’ultimo precedente. Campionato di Serie C 2020-2021 con l’undici di Mauro Zironelli che si impose per 2-1, maturato dall’autorete di Formiconi e dal gol di Angelo D’Angelo.

Benedetto Marinangeli