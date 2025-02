Samb contro la Roma City. D’Eramo: vittoria obbligata

Guai ad abbassare la guardia. Questo l’imprimatur che Ottavio Palladini ha dato alla Samb dopo il pareggio interno con il Fossombrone ed in vista della trasferta con la Roma City. Ed i rossoblù con Michael D’Eramo in testa hanno recepito il messaggio del tecnico. "Sarà una partita difficile – dice il centrocampista ai microfoni di Pianeta Samb su Radio Azzurra – perché incontreremo una squadra che dopo gli ultimi risultati è finita in zona play out e quindi vorrà conquistare punti. Disputerà una gara accorta chiudendo tutti gli spazi. E quindi dovremo essere bravi a trovare le giuste coordinate per colpire al momento opportuno. La Roma City ci metterà in difficoltà ma proveremo a sbloccare subito il risultato". Palladini dovrà fare a meno di Fabbrini, Lulli, Zini e Semprini ma soprattutto di capitan Eusepi. "Si tratta – analizza D’Eramo – di un elemento estremamente importante per la nostra squadra non solo tecnicamente ma anche a livello umano. Ho parlato con lui e speriamo che torni presto in campo. Ma allo stesso tempo sarà con noi a Roma. Una presenza ed un supporto veramente importante". A Sbaffo il compito di non farlo rimpiangere. "Lo conoscevo – è sempre D’Eramo che parla – e so le sue qualità. E’ entrato nel gruppo in punta di piedi e con la massima umiltà, mettendosi subito a disposizione. Senza dimenticare, poi, le sue grandi qualità tecniche". I dieci punti di vantaggio sull’Aquila non devono indurre a cullare sogni di gloria. "Sono tanti – spiega D’Eramo – ma per questo motivo non bisogna smettere di giocare. Dobbiamo tornare a vincere perché il campionato non è chiuso. Basta poco per riaprirlo. Se riusciamo a tenere questo vantaggio anche al termine delle prossime quattro partite, diminuiranno i match da giocare con L’Aquila che potrebbe accusare il colpo. Importante, quindi, tornare subito a conquistare i tre punti". D’Eramo esalta poi le qualità tecniche e morali del gruppo Samb. "Non gioco così frequentemente – è sempre il centrocampista rossoblù che dice – ma non importa. Non bisogna pensare a se stessi ma all’obiettivo comune. E di tutto ciò lo spogliatoio ne è consapevole. Poi è mister Palladini che fa le scelte, ma se sei un professionista sai che ti devi mettere sempre a disposizione dell’allenatore. Con lui ho uno splendido rapporto ed ha creato un ottimo gruppo". Confermato il divieto di trasferta per i tifosi rossoblù. Vendita dei biglietti vietata ai residenti nelle Province di Ascoli Piceno, Fermo e Teramo.

Benedetto Marinangeli