Samb, Cultraro all’esordio in Coppa: "Che emozione un pubblico così"

"Esordire con la maglia della Samb sotto la Curva nord e nel derby di Coppa Italia è stato molto emozionante". Giovanni Cultraro racconta così il suo primo impatto con i novemila del Riviera a Radio Azzurra. "Sapevo dell’importanza del derby – spiega– soprattutto dopo l’immeritata sconfitta in campionato. Ero carico ma allo stesso tempo tranquillo anche se era la prima volta che giocavo dinanzi a così importante cornice di pubblico. Ero sicuro delle mie potenzialità, faccio questo mestiere e quindi devo sapere affrontare bene anche questi impegni sotto il profilo psicologico".

Cultraro è stato anche uno dei protagonisti del derby di Coppa con l’Ascoli, opponendosi alla grande ad una conclusione a botta sicura di Chakir che poteva permettere ai bianconeri di pareggiare dopo il 2-1 firmato da Rizzo. "Se è stato in intervento difficile – dice l’estremo difensore rossoblù–. lo devono dire gli altri. Sono rimasto in piedi fino alla fine per poi intercettare la conclusione di Chakir. Ho esultato tanto perché sono un sanguigno e quella parata mi ha dato una carica ulteriore. E’ stato emozionante dare il mio contributo alla vittoria in questo derby. Per il futuro non mi pongo aspettative. Sono alte e pretendo da me sempre il massimo. Mi è comunque dispiaciuto incassare il gol del 2-1 perché mi sarebbe piaciuto chiudere la partita con un clean sheet".

La carriera di Cultraro si è svolta partendo dal settore giovanile del Milan, poi tre anni a Catania ed altrettanti a Lecce. E poi ecco la D a Trapani, Chisola, Avezzano, Bolgaro per poi tornare nella passata stagione nel club marsicano. Ed oggi ecco la Samb. "Quando il diesse De Angelis e Palladini mi hanno chiamato – racconta Cultraro – non ho avuto dubbi. La piazza di San Benedetto mi ha sempre affascinato. Avevo altre proposte, ma ho subito accettato la Samb firmando un contratto fino al 2027. Ho un ottimo rapporto con Orsini come l’ho sempre avuto con gli altri portieri con cui ho giocato. C’è una sana competizione e ci sproniamo a vicenda". Archiviati i due derby consecutivi ora l’obiettivo della Samb diventa il match interno di domenica con il Guidonia. I rossoblù vi arrivano dopo tre sconfitte consecutive. "Ripartiamo – è sempre Cultraro che parla – con lo stesso spirito e l’atteggiamento delle gare con l’Ascoli. Il gruppo è coeso e consapevole di proseguire su questa strada. Stiamo preparando il match con i laziali nel miglior modo possibile, lavorando bene e forte. Lotteremo così ogni domenica, evitando di ripetere brutte prestazioni come quella di Livorno anche perché in settimana ci alleniamo sempre per portare a casa il risultato ogni domenica. Puntiamo – conclude Cultraro – a ripartire alla grande anche in campionato".

