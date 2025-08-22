Samb, debutto col Bra. Ancora dubbi su Tourè

Pronti, via! Inizia questa sera alle ore 21.15 contro il Bra l’avventura della Samb targata Massi-Palladini nel campionato di Serie C. L’aperitivo in Coppa Italia ha arriso ai colori rossoblù con una bella vittoria, ma oggi le cose diventano difficili. I punti pesano e sarà fondamentale che Eusepi e compagni partano con il piede giusto anche perché addetti ai lavori e non danno la formazione rivierasca, già candidata tra le formazioni che lotteranno per la salvezza. Ma il calcio è bello per essere smentito e soprattutto mettere a tacere i classici soloni. "Alcuni organi di informazione, nelle loro griglie di partenza, ci hanno sistemato nei bassifondi della graduatoria -ha detto Ottavio Palladini- ma sarà il campo a parlare e a dire dove saremo in classifica al termine della stagione. Dovremo essere bravi a far cambiare idea. Il nostro obiettivo sarà comunque quello di rispecchiare l’entusiasmo che la città ci trasmette". E quindi ecco che iniziare con il piede giusto con il Bra significherebbe già mandare un piccolo segnale a tutti. La formazione piemontese diretta da Fabio Nisticò è da tenere in debita considerazione. Anche i giallorossi sono neopromossi in C e nella passata stagione hanno messo in fila ed a sorpresa avversari importanti del loro girone. Adotta un 3-5-2 "contiano" e quindi estremamente aggressivo, capace di mettere in difficoltà chiunque. La Samb quindi dovrà prestare la massima attenzione agli avversari, cercando di impostare la partita nel migliore dei modi con grinta, determinazione ma senza farsi prendere dalla frenesia di dovere segnare ad ogni costo. Con la dovuta pazienza, evitando la frenesia do chi vuole per forza raggiungere il risultato pieno, Eusepi e compagni proveranno ad aprire in bellezza il campionato. Palladini dovrà fare a meno di Nouhan Tourè e Chiatante. L’ex Teramo deve scontare i due turni di squalifica rimediati nella finale play off, mentre il laterale è alle prese da tempo con un infortunio muscolare. Ben tre i rossoblù candidati a sostituire l’attaccante guineano. Marranzino, Napolitano e Sbaffo. Ma Palladini potrebbe anche optare per l’avanzamento di Candellori e l’ingresso di Moussa Tourè in mediana a fianco di Alfieri. Tutte soluzioni provate nella rifinitura a porte chiuse svoltasi al centro sportivo Orlando Marconi di Stella di Monsampolo. A guidare l’attacco rossoblù ci sarà Umberto Eusepi pronto a bagnare con il gol anche l’esordio in campionato.

Benedetto Marinangeli