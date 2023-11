Samb, dimostra chi sei: "Gara su campo difficile"

Samb a Monterotondo in cerca di continuità. Riconquistata la vetta con il successo in casa sul Riccione (al Riviera i rossoblù non vincevano da più di un mese), ora la Samb non vuole mollarla. "Mi aspetto una partita difficile, complicata, su un campo, piccolo, un sintetico vecchio – ha detto ieri, al termine della rifinitura l’allenatore Maurizio Lauro –, dovremo noi essere bravi a portarla dalla nostra parte". In un campo così i rossoblù ci hanno già giocato con il Vastogirardi e pur portando a casa i tre punti non offrirono una prestazione brillante. Per dimensioni del campo, c’è da attendersi una gara simile? "Può essere una sfida simile a quella di Vastogirardi – ha ammesso il mister –. Proprio perché ci siamo già passati, da una brutta prestazione, soprattutto mentale, dovremo essere pronti sia sotto l’aspetto mentale che agonistico". Dell’undici in campo, e non compare neppure nella lista dei convocati, non farà parte Simone Paolini, infortunatosi lo scorso martedì. Al suo posto scalpita Luca Daniel Scimia. "Abbiamo lavorato bene in questa settimana – ha spiegato ancora Lauro –. Peccato per l’infortunio di Paolini, speriamo rientri a breve perché è un giocatore importante che anche domenica ha fatto la sua partita. Al di là di questo, la squadra si è allenata con intensità e voglia e questo è quello che mi interessava di più". Il mister non si sbilancia sulla formazione, l’assenza di Paolini potrebbe costringerlo anche a rivedere il 4-3-3 utilizzato domenica scorsa contro il Riccione. Cosa deciderà lo si vedrà oggi dal momento che già da due settimane fa svolgere ai suoi la rifinitura a porte chiuse proprio per non dare vantaggi agli avversari. Oggi il Real Monterotondo in trasferta, ma mercoledì la Samb tornerà subito in campo per l’infrasettimanale del primo novembre contro il Termoli. "Ragioniamo per una partita alla volta – ha detto dice l’allenatore – . Ora abbiamo il Real Monterotondo, da domani sera penseremo alla prossima sfida". Testa, dunque, solo al Real Monterotondo (fischio d’inizio alle 15). La formazione laziale sembra una squadra imprevedibile. La scorsa settimana ha perso contro la Vigor Senigallia, ma dei sette punti maturati fin qui in classifica, tre li ha conquistati contro una delle pretendenti alla vittoria del campionato, ha battuto L’Aquila fuori casa. La Samb si imbatterà nuovamente in un campo piccolo, talmente piccolo che il settore ospiti conta solo 90 posti, neppure a dirlo i 90 biglietti riservati ai tifosi della Samb sono stati venduti tutti. Dunque, saranno molti quelli costretti a seguire a distanza la squadra. La gara tra Real Monterotondo e Sambenedettese sarà visibile sulla pagina ufficiale del club laziale al prezzo di 7 euro. A dirigere l’incontro sarà Michele Maccorin della sezione di Pordenone.

s. v.