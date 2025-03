Samb, il doppio ex Consorti: "Torni tra i protagonisti"

Ha militato in entrambe le squadre. Cresciuto nel settore giovanile della Samb, Gabriele Consorti ha vinto il campionato di C2 con il Chieti per tornare in rossoblù in C1 e per esserne poi il capitano nel campionato di Eccellenza nella stagione 93-94 dopo la cancellazione del club rivierasco. Fa le carte al match del Riviera. "Sarà una partita -dice-più decisiva per la Samb che per il Chieti che il suo campionato lo sta facendo molto bene. Per la formazione rossoblù rappresenta un ulteriore tassello in vista dell’auspicata e benedetta promozione in Serie C che tutti noi vogliamo. La Samb ha fatto un percorso straordinario, al di la della parentesi poco esaltante di febbraio". Gestire il vantaggio sulle inseguitrici potrebbe essere l’obiettivo di Eusepi e compagni. "Nelle prossime sette partite – analizza Consorti- ne disputeranno quattro in casa e tre in trasferta. Con 11-12 punti la promozione è sicura. Basterebbe quindi vincere le gare in programma al Riviera. Però io credo che una squadra abituata a marciare a pieno regime come la Samb difficilmente si mette a fare i calcoli, E’ nella sua mentalità ed in quella di Ottavio Palladini cercare sempre la vittoria. E’ successo anche a noi in Eccellenza e a Chieti in C2 con Ezio Volpi. Allora non facemmo calcoli, né guardammo la classifica ma continuammo a vincere le partite. La Samb deve fare così. Domenica, poi, ci sarà un grande spettacolo sugli spalti, 8-9mila persone per un match di D è tanta roba. E’ giusto che la Samb torni tra i professionisti -conclude Consorti- per poi consolidarsi e puntare ancora più in alto". Nel classico test in famiglia con la juniores al Ciarrocchi Palladini ha provato gli ultimi accorgimenti tattici in vista del match con il Chieti. In campo negli ultimi dieci minuti anche Alessandro Sbaffo che in precedenza ha svolto un lavoro differenziato, ma senza forzare. Assente solo Candellori che però ha inanellato giri di campo. Questo pomeriggio allenamento a porte chiuse al Riviera delle Palme. Intanto continua a crescere in modo esponenziale il numero dei tifosi per Samb-Chieti. Si sta andando a passo spedito a superare quota 8mila, abbonati inclusi, con oltre mille tifosi provenienti da Chieti. Dopo la Curva Nord esaurita da una settimana, sold out anche per l’anello superiore della Tribuna Est Mare. Resta però una buona disponibilità per il parterre. Numerose richieste anche per la Tribuna Laterale Nord e la Centrale.

Benedetto Marinangeli