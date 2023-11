Samb, il Notaresco è in gran forma: "Sarà una partita molto complicata"

Terzo impegno in otto giorni per la Samb che oggi si troverà ad affrontare il Notaresco in trasferta. Una sfida delicata perché gli uomini di Lauro dovranno incrociare i tacchetti con una delle squadre più in forma del girone. Il Notaresco non perde un colpo da ben sei turni, 14 i punti messi assieme nelle ultime sei gare, frutto di quattro vittore e due pareggi. La Samb, però, è pur sempre la capolista, imbattuta dall’inizio della stagione e con tre successi consecutivi alle spalle che hanno consentito ai rossoblù di staccare la diretta inseguitrice Fossombrone di quattro lunghezze. Proprio il Fossombrone oggi sarà di scena sul campo del Chieti, altra diretta concorrente a 5 punti. Vincere per la capolista potrebbe significare mettere ancora più distanza con le squadre che la seguono. "Sarà una partita molto complicata – ha detto lo stesso tecnico Maurizio Lauro, ieri, al termine della rifinitura – perché andiamo ad affrontare un avversario che è in salute, che sta bene mentalmente e fisicamente, gioca anche bene, una squadra che nelle ultime sei partite ha fatto 14 punti, una squadra forte, tosta, dobbiamo fare una prestazione importante". Tre vittorie consecutive possono dare una maggiore spinta alla Samb? "Sicuramente sì, una spinta importante – ha continuato l’allenatore – e poi noi dobbiamo continuare col nostro percorso, continuando a far bene e a fare prestazioni importanti e domani (oggi, ndr) a maggior ragione dobbiamo essere ancora più perfetti". Lauro chiede alla sua Samb di essere perfetta, ma la squadra con il turno infrasettimanale giocato mercoledì ha avuto pochi giorni per preparare questa sfida. "Anche per l’avversario sarà così – risponde Lauro –, abbiamo avuto pochi giorni per preparala, ma dobbiamo arrivarci bene mentalmente, predisposti, perché è l’aspetto più importante". Al seguito della Samb ben 400 tifosi. Ieri, sono andati polverizzati pure gli altri 100 biglietti in più messi a disposizione della tifoseria ospite dopo che i primi 300 erano terminati in meno di un’ora dall’apertura della prevendita. "L’entusiasmo dei nostri tifosi ci darà sicuramente una spinta, lo conosciamo – ha concluso il mister rossoblù - però dobbiamo essere bravi noi a coltivare questo entusiasmo e fare nostra la prestazione". A proposito di tifosi, è arrivato anche l’appello del patron Vittorio Massi a non partire senza biglietto, onde evitare problemi di ordine pubblico. "La U.S. Sambenedettese, nella figura del presidente Vittorio Massi – si legge in una nota ufficiale –, invita tutti coloro rimasti sfortunatamente senza biglietto a non recarsi presso lo stadio Savini, onde evitare qualsiasi sanzione per motivi di ordine pubblico a carico della società e dei tifosi stessi". Sempre per questi motivi il Notaresco garantirà la diretta streaming gratuita. Quanto alla gara, sempre out Paolini – rientrerà col Matese – e Martiniello. Lauro dovrebbe confermare il 4-3-3 delle ultime due uscite.

s. v.