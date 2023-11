Samb in cerca del tris. Lauro: "Occhio al Termoli"

Dopo i successi su Riccione e Real Monterotondo, la Samb punta al tris. Avversario di turno in questo infrasettimanale, il Termoli dell’ex Vittorio Esposito, oggi, al Riviera. Fischio d’inizio alle 14,30. "Veniamo da due vittorie importanti, dobbiamo dare continuità" ha detto l’allenatore Maurizio Lauro, ieri, al termine della rifinitura, rigorosamente a porte chiuse come nelle ultime settimane. "Affronteremo - ha proseguito il mister - una squadra reduce da una vittoria (con l’Avezzano, ndr) e dal cambio di allenatore (al posto di Martino per ora il vice Spagnuolo, ndr). Quindi una squadra in condizione mentale positiva, ma lo siamo anche noi. Dopo la vittoria sul Riccione e dopo quella di Monterotondo mi aspetto una risposta importante da parte dei ragazzi". Conquistata la vetta in solitaria, la Samb, ora punta a rimanere lassù. "Il primo posto? Troppo presto - ha detto Lauro - per guardare la classifica, ci sono due partite ravvicinate (domenica la trasferta a Notaresco, ndr), dobbiamo solo pensare a fare una grande prestazione col Termoli". La Samb vuole centrare il terzo successo consecutivo, dall’altra parte c’è un Termoli che naviga nei bassi fondi della classifica e che ha già dovuto sollevare dall’incarico il proprio allenatore. Sette i punti messi insieme dai molisani in otto giornate, frutto di due vittorie e un pareggio. Cinque le sconfitte. La Samb non potrà comunque abbassare la guardia proprio alla luce del fatto che dopo il cambio in panchina i molisani hanno battuto l’Avezzano, squadra con forti ambizioni in questo torneo.

I rossoblù dovranno anche fare i conti con gli infortuni, seppur meno gravi di quanto temuto inizialmente. Per l’attaccante Antonio Martiniello, ko sabato scorso a Monterotondo, gli accertamenti hanno rilevato una contusione al collaterale del ginocchio destro. Avrà bisogno di almeno un paio di settimane, al massimo 20 giorni, per tornare di nuovo in campo. Quanto a Simone Paolini, invece, che si era fermato dopo il match col Riccione, infiammazione alla pianta del piede. La Samb spera di portare l’ex Andria almeno in panchina già contro il SN Notaresco, domenica 5 novembre. Dunque, out Paolini e Martiniello. Rientra, invece, l’under Chiatante. Lauro ha detto di aver provato diverse soluzioni tattiche, ma con ogni probabilità riconfermerà il 4-3-3 delle ultime due sfide che ha dato più equilibrio alla sua squadra e che è risultato vincente. Dovrebbe riproporre lo stesso undici di Monterotondo con Coco tra i pali, Zoboletti, Sbardella, Sirri e Pagliari in difesa, Barberini, Arrigoni e Scimia a centrocampo e il tridente offensivo Cardoni, Tomassini, Alessandro. A proposito di attaccanti, il presidente Vittorio Massi, che come noto è molto scaramantico, ha puntato tutto su Danilo Alessandro. "Gli ho portato il sale - ha detto il patron -, segnerà lui". Dopo due rigori falliti, la rete sarebbe una bella iniezione di fiducia per l’attaccante che, comunque, già a Monterotodo non si era lasciato abbattere regalando giocate importanti. Atteso, anche questo pomeriggio, al Riviera, un grande pubblico. A dirigere l’incontro tra Sambenedettese e Termoli è stato designato l’arbitro Gianmarco Vailati di Crema.

Sabrina Vinciguerra