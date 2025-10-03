Samb, infermeria e trasferta. Dalmazzi salterà anche Sassari

Alessandro Dalmazzi salterà anche la trasferta di Sassari. Il difensore centrale rossoblù non ha ancora recuperato dal fastidio alla pianta del piede e darà di nuovo forfait. Le condizioni fisiche degli altri acciaccati Lulli, Martins e Napolitano, tutti e tre sulla via del recupero, saranno valutate attentamente dallo staff medico e da Ottavio Palladini nel corso della seduta di rifinitura di questa mattina, rigorosamente a porte chiuse. A mezzogiorno, poi la Samb salirà sul pullman in direzione Roma dove si imbarcherà alla volta di Alghero per poi raggiungere Sassari con un altro mezzo messo a disposizione della società del Riviera delle Palme grazie ai buoni uffici di Cesarino Canali, vettore del club rossoblù. Con il match con la Sassari Torres inizia un mese di ottobre da segnalare con la matita rossa per la Samb. In questo mese, innanzitutto, sono in programma i due derby con l’Ascoli. Quello di campionato il 25 ottobre e l’altro di Coppa Italia il mercoledì successivo (29 ottobre). Questi i piatti principali di un menù che vedrà anche Eusepi e compagni affrontare domenica 12 ottobre il Ravenna, attuale capolista insieme all’Arezzo al Riviera delle Palme ed il Livorno all’Ardenza il 18 ottobre. Una serie di gare che potranno dare un peso importante alle ambizioni del club del Riviera delle Palme. L’obiettivo dichiarato ad inizio stagione è quello di consolidare la permanenza in Serie C e farlo nel miglior modo possibile è nelle corde di Eusepi e compagni. Ad inizio stagione gli esperti della Serie C avevano indicato la Samb tra le candidate alla retrocessione. Ma i risultati conseguiti dalla truppa di Palladini, soprattutto dopo i due successi consecutivi con Perugia e Juventis Next Gen hanno conferito alla classifica dei rossoblù tutt’altro tenore. Restare umili e con i piedi per terra dovrà essere il karma della Samb e soprattutto deve confermare anche a Sassari tutto ciò che di buono ha fatto vedere nelle ultime due giornate. Qui Torres. Seduta di allenamento mattutina per i rossoblù di Michele Pazienza che hanno svolto esercitazioni in fase di non possesso e conclusioni in porta. Differenziato per Giuseppe Mastinu (prosegue il lavoro personalizzato in vista del rientro in gruppo previsto per la prossima settimana) e Mario Mercadante alle prese con un lieve affaticamento muscolare valutato giornalmente dallo staff medico del club sardo. Il bomber Antonino Musso sarà in campo. Ha smaltito la contusione rimediata nella sfida contro l’Ascoli e ha ripreso a lavorare con i compagni, così come il portiere Andrea Zaccagno a quasi un mese dalla frattura a una falange. Mancherà Francesco Nunziatini che dopo l’espulsione rimediata con l’Ascoli è stato appiedato per un turno dal giudice sportivo.

Benedetto Marinangeli