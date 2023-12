Samb ko a Campobasso nello scontro diretto. Ora la classifica si accorcia: decide Persichini

1

SAMBENEDETTESE

(3-5-2): Esposito 7; Nonni 6,5, Gonzalez 6,5, Bonacchi 6,5; Pacillo 6, Maldonado 6,5, Grandis 6, Serra 6,5 (36’ st Lombari sv), Mengani 6,5 (36’ st Pontillo sv); Coquin 6 (29’ st Persichini 7); Di Nardo 6,5 (42’ st Ricamato sv). A disp. Di Donato, Tordella, Ricamato, Abreu, Hulido, Sdaigui. All. Rosario Pergolizzi 7.

SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Coco 6; Pagliari 6,5, Sbardella 6,5 (43’ st Martiniello sv), Sirri 6, Zoboletti 6; Arrigoni 6, Barberini 6 (18’ st Scimia 6); Cardoni 5,5, Alessandro 6 (36’ st Romairone sv), Battista 6; Tomassini 6. A disp. Grillo, Pezzola, Pietropaolo, Fabrizi, Orfano, Lonardo. All. Maurizio Lauro 6.

Arbitro: Marra di Mantova 6 (D’Alessandris di Frosinone-Scionti di Roma 1).

Rete: 39’ st Persichini.

Note: ammoniti Grandis, Barberini, Scimia, Pacillo; calci d’angolo 4-3; recupero 1’ pt, 5’ st; spettatori 4.500 circa con mille tifosi della Samb.

La Sambenedettese cede l’intera posta in palio all’Avicor Stadium di Campobasso, battuta dai lupi di mister Pergolizzi col minimo scarto, grazie a un gol dell’ex Forlì, Lorenzo Persichini, arrivato in Molise alla vigilia del match contro il team di Maurizio Lauro. Il Campobasso parte subito forte e, dopo sessanta secondi di gioco, si registra la prima azione degna di nota. Dal calcio piazzato di Nonni, i lupi conquistano il primo calcio d’angolo del match. Sul seguente tiro dalla bandierina, palla in mezzo per Nonni, sul quale è abile l’estremo difensore Coco a uscire in presa alta. Al 5’ si vede anche la Sambenedettese su un traversone di Battista sul secondo palo per Cardoni, il quale prova a mettere in mezzo la sfera, su cui interviene il numero uno molisano, Esposito, che blocca. Al minuto nove si vede Alessandro, il quale prova il destro dai sedici metri, allargando troppo il compasso. Palla a lato. Due giri di lancette più tardi è ancora la Samb con Arrigoni, il quale dai venticinque metri trova la deviazione sulla strada verso il gol. È un buon momento per i rossoblù marchigiani, che all’11’ vanno vicini al gol con una incornata di Tomassini, Esposito è provvidenziale. Si distende a terra e blocca la sfera. Ancora il portiere molisano su Alessandro (16’), il quale va alla conclusione con un destro dal limite dell’area di rigore. Esposito blocca ancora. L’estremo difensore molisano fa sua la sfera anche sul traversone di Zoboletti al minuto 21. Il Campobasso si rivede al 22esimo con Di Nardo, che trova l’opposizione col corpo di Sirri. Al minuto 23, dalla bandierina, Maldonado in mezzo per Gonzalez, il quale di testa impatta costringendo Coco al grande intervento. Ancora i padroni di casa (27’) con Pacillo, il quale crossa da destra per Di Nardo che per poco non trova l’impatto con la sfera. Alla mezz’ora conclusione di Mengani dai trenta metri, Coco alza la palla sopra la traversa.

Il secondo tempo si apre con Battista che impegna Esposito, il quale respinge la conclusione. Sul corner seguente, ci mette la testa Sbardella, palla fuori di pochissimo. Ancora Samb: Cardoni ruba un bel pallone sulla destra e lo mette in mezzo. Esposito blocca. Sull’altro fronte, dopo tre giri di lancette, si vede Serra, che di testa manda alto. Al 54’ contropiede della Sambenedettese con la difesa dei lupi altissima. Alessandro, in ripartenza, si presenta solo davanti a Esposito, ma viene recuperato all’ultimo da Bonacchi. Al 65’ Esposito blocca in sicurezza il traversone di Pagliari. Al 75’ punizione dalla trequarti per la Samb, Sbardella impatta di testa ma Esposito blocca. Il Campobasso realizza il gol-partita al minuto 84: lancio dalla difesa a cercare Persichini, che in area elude la marcatura di Sirri e Sbardella, incrocia col destro e fulmina Coco. È il gol che regalerà, al triplice fischio finale, in tre punti al Campobasso dell’ex Palermo, Rosario Pergolizzi. Un minuto dopo il gol, prova a reagire la Sambenedettese con Scimia, il quale si invola sulla sinistra, mettendo la sfera nel cuore dell’area di rigore, dove Esposito padroneggia e blocca in uscita aerea. All’89’ è Martiniello a mettere i brividi ai 3.500 tifosi molisani, mandando fuori d’un niente la gran botta dai sedici metri. Al 93’ è Pagliari a cercare Tomassini, anticipato da Gonzales, mentre al minuto 94 Cardoni manda sul fondo. Al triplice fischio finale di Alessio Marra della sezione di Mantova è 1-0 per il Campobasso. La Sambenedettese resta in vetta, ma ora è tallonata, a due lunghezze, proprio dal Campobasso.