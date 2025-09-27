Samb, la carica di Kevin Candellori: "Serve l’atteggiamento di Perugia"

"Affronteremo una delle realtà più importanti del calcio nazionale. E quindi si dovrà scendere in campo con lo stesso atteggiamento mentale di Perugia". Questo l’imprimatur di Kevin Candellori alla Samb in vista del match di questo pomeriggio contro la Juventus Next Gen. Parole rilasciate nel corso del magazine Venerdì Samb in onda sulla Nuova Riviera. "La Juventus Next Gen – aggiunge Candellori– è una bella squadra, giovane che esprime anche un buon calcio. Per questo motivo dobbiamo mettere in campo tutto ciò che abbiamo per potere conquistare così un nuovo risultato positivo". La Samb vuole bissare il successo di Perugia. E proprio al Curi Candellori ha realizzato il gol vittoria.

"L’ultima rete messa a segno – dice il mediano di Castorano – risale ad un anno e mezzo fa quando stavo a Potenza. Sono molto contento e spero di farne anche altre. A Perugia abbiamo disputato una gran bella partita, soffrendo di squadra e giocando molto bene. Sono molto contento per i tre punti conquistati. Li volevamo come squadra ma allo stesso tempo dimostrare il nostro valore ai tifosi. Ora però dobbiamo confermarci con la Juventus Next Gen".

Ma come sarà la Samb che affronterà la formazione bianconera? Squadra che vince non si cambia, recita così un famoso detto del mondo del calcio. Con ogni probabilità Palladini confermerà l’assetto tattico di Perugia. E cioè il 4-3-3 che ha dato ottimi frutti. Difficilmente Alessandro Dalmazzi sarà in campo ma c’è curiosità sull’undici che il tecnico schiererà contro la Juventus Next Gen. Se cioè verranno confermati Riccardo Bongelli in mediana e Alessandro Sbaffo in attacco. Con ogni probabilità non ci sarà Alessandro Dalmazzi, con Palladini che recupera Martins che però andrà in panchina. La Juventus Next Gen arriva al Riviera dopo il successo in rimonta con la Torres. Il tecnico Massimo Brambilla presenta così il match con la Samb. "Sarà la seconda trasferta in una settimana. Per quanto riguarda il match -afferma il tecnico bianconero al sito Juventus.com- quando si vince è fondamentale tenere alto il livello di attenzione. A livello tattico e tecnico la partita l’abbiamo preparata bene, ma ci tengo a sottolineare che l’aspetto più importante sarà quello legato all’attenzione. Dovremo scendere in campo concentrati, con un atteggiamento propositivo a partire dal fischio d’inizio. Mi aspetto una prova importante dal punto di vista dell’approccio alla gara e dell’atteggiamento per tutta la durata della sfida, una partita da squadra vera". Samb-Juventus Next Gen sarà diretta da Dario Madonia di Palermo coadiuvato dagli assistenti Michele Fracchiolla e Antonio Alessandrino, entrambi di Bari. Quarto ufficiale Mattia Ubaldi di Roma. Operatore FVS Domenico Lombardi di Chieti. Benedetto Marinangeli