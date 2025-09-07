Samb, la migliore formazione con il Forlì . I rossoblu cercano i tre punti al Riviera

La Samb vuole continuare anche con il Forlì la serie positiva al Riviera delle Palme dopo i successi con Vis Pesaro (Coppa Italia) e Bra. Si troverà di fronte una formazione romagnola sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria con il Ravenna. Palladini metterà in campo la migliore formazione con il ritorno di Nohuan Tourè ed il possibile esordio del neoacquisto Martins. Una piccola rivincita dopo il 3-1 rimediato a Forlì nella poule scudetto. Completamente recuperato anche Candellori con Palladini che potrebbe però preferirgli ancora una volta Mousa Tourè. Per il resto la formazione rispecchierà quella di Gubbio.

"Affronteremo – analizza il tecnico del Forlì Alessandro Miramari - una Samb che ha messo mano alla rosa con nuovi innesti – e non ha cambiato la sua identità mantenendo lo stesso allenatore. I rossoblù giocheranno a viso aperto come faremo anche noi. Un match che si disputerà davanti tanta gente. Siamo consapevoli che andare a fare punti in casa della Samb è difficile ma non ci precludiamo niente mentre sul piano degli acciaccati recuperiamo sia Saporetti Lorenzo che Menarini".

"Non saranno – continua – al massimo delle loro potenzialità ma sono disponibili per la trasferta. La Samb ha in organico giocatori di assoluto valore ma li avevano anche Arezzo e Ravenna. Ha diversi giocatori importanti. Martins? Non è il solo. Occhio anche a Eusepi".

Sono cinque i precedenti in Riviera tra Samb e Forlì. Il bilancio è di due vittorie rossoblù, altrettanti pareggi ed un successo romagnolo. Il Forlì ha violato l’impianto rivierasco nel campionato di Lega Pro 2016-2017 quando vinse per 2-1 con reti di Ponsat e Spinosa. Per i rossoblù di Stefano Sanderra andò a segno Mancuso. L’ultimo successo della Samb risale al campionato di Serie C 1968-1969. Finì 4-1 per i rossoblù con tripletta di Urban e gol di Fascetti.

Questa sera al Riviera è previsto il pubblico delle grandi occasioni. Sopra le ottomila, le presenze preventivate con i botteghini del Riviera che saranno aperti solo per i tifosi rossoblù. Intanto la società ha deciso che in occasione di Samb – Juve Next Gen, in programma sabato 27 settembre alle ore 15, sarà indetta la Giornata Rossoblù, in cui gli abbonamenti non saranno validi. Gli abbonati hanno diritto alla prelazione che potrà essere esercitata dall’8 all’11 settembre per poter riscattare il posto scelto in fase di abbonamento. Coloro che non hanno sottoscritto le tessere potranno acquistare il biglietto dal 21 settembre, giorno in cui sarà aperta la vendita libera. Intanto il match di sabato prossimo Pianese-Samb è stato inserito tra quelli a rischio a causa della poca disponibilità di posti per il settore ospiti. La prevendita potrebbe essere limitata ai soli residenti nella Provincia di Ascoli Piceno.

Benedetto Marinangeli