Samb Legend celebra il ritorno in Serie C: entusiasmo e ricordi al chalet La Serenella

La Samb Legend come ogni anno si ritrova per ricordare i momenti belli eroici del club rossoblù in Serie B. Questa volta allo chalet La Serenella sul lungomare nord l’atmosfera era diversa. Oltre al ritrovarsi insieme ecco la felicità per il ritorno della Samb tra i professionisti.

"Quest’ anno – dice Bruno Ranieri – la nostra reunion coincide con la conquista della Serie C. E questo è stato un grande risultato. Avevamo invitato anche il presidente Massi ma aveva altri impegni e non è potuto intervenire".

"Quest’anno sono presenti anche giornalisti e tifosi. Come Samb Legend è meraviglioso ritrovare gli amici di un tempo per ricordare un periodo storico del club rossoblù. Ora ci aspettiamo una bella squadra anche per il prossimo anno". Bruno Ranieri era in campo negli ultimi due derby disputati con l’Ascoli.

Il 5 gennaio 1986 e quello del giugno dello stesso anno, entrambi conclusosi in parità. 1-1 al Riviera con reti di Barbuti e Fattori e 0-0 al Del Duca. "Nonostante che con quel punto l’Ascoli, poi, sarebbe stata promossa matematicamente in serie A – racconta Ranieri – i tifosi hanno atteso i calciatori per contestarli".

"Noi con un punto eravamo salvi e forse volevano la nostra sconfitta per farci retrocedere in Serie C. Abbiamo, poi, anche preso dei sassi nella strada che ci riportava a San Benedetto. Col pullman con noi c’era il commissario di campo ma non ci fu nessuna squalifica. Era una gara particolarmente sentita. Aveva ragione Carletto Mazzone che ha sempre detto che chi non ha vissuto una partita come Samb-Ascoli, non sa cosa vuole dire giocare un derby".

"Sono molto contento – afferma Stefano Maccoppi – per il ritorno della Samb in Serie C. Questa è una piazza che ha bisogno di calcio e mi auguro che la società costruisca qualcosa di veramente importante. Un consolidamento tra i prof poi programmare il grande salto verso la Serie B. Categoria che un pubblico fantastico come quello rossoblù merita ampiamente".

"Ero presente nella gara interna con il Termoli – aggiunge Antonio Bogoni – e, nonostante la sconfitta, è stata una giornata fantastica. La Samb è tornata sui livelli che le compete ed ora deve puntare il più in alto possibile. Per me San Benedetto è tutto ed il mio cuore è rossoblù".

"Bravi, bravi, bravi – la chiosa di Vanni Moscon – ora la società deve essere intelligente ad organizzarsi ed un po’ alla volta consolidarsi ulteriormente e poi costruire un club che possa puntare anche alla Serie B, la categoria che la città e la tifoseria merita".

Insomma tra le Samb Legend c’è la consapevolezza che il presidente Massi possa costruire qualcosa di veramente importante. Ora la palla passa proprio alla dirigenza rossoblù. A breve inizieranno i colloqui per le riconferme".

Benedetto Marinangeli