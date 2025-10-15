Samb, Palladini di nuovo squalificato. Ma il mister tornerà per il derby

Ottavio Palladini è stato squalificato per una giornata. Il tecnico rossoblù salterà la gara con il Livorno (sarà sostituito da Marco Mancinelli) ma sarà regolarmente in panchina nel derby con l’Ascoli. Palladini, dopo l’espulsione di domenica scorsa, la seconda in campionato è stato punito per aver "al 30° minuto del primo tempo – si legge nel comunicato del recita il comunicato del Giudice Sportivo dott. Stefano Palazzi– tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari e irriguardoso nei confronti dell’arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica e si avvicinava con fare minaccioso a quella avversaria pronunciando nei confronti dell’arbitro parole irrispettose per contestarne l’operato". Ma non finisce qui. Il Giudice Sportivo infatti "in ordine alla segnalazione della Procura Federale relativa a quanto accaduto al termine della gara – specifica il comunicato del dott. Stefano Palazzi- durante il deflusso dalla tribuna allorquando alcuni tesserati della società Ravenna sarebbero stati oggetto di episodi di violenza da parte dei numerosi tifosi della società Sambenedettese, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza in ordine all’accertamento dei fatti segnalati ed alla identificazione dei soggetti autori delle condotte di cui sopra e per l’eventuale seguito ai sensi dell’art. 118 C. G. S". E quindi sarà compito del Tribunale federale giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento dopo le dovute indagini. Il Livorno, invece, si becca 1.500 euro di multa per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti Lato Est Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 24° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel recinto di gioco che esplodeva a circa un metro dalla panchina occupata dalla squadra avversaria costringendo l’arbitro ad interrompere la gara per circa 1 minuto e 30 secondi in quanto l’allenatore del Pineto, accusava nell’immediatezza problemi all’udito. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità del lancio operato nei pressi della panchina) e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta". Squalificato per un turno l’attaccante Samuel Di Carmine espulso per doppia ammonizione a Pineto. La Samb continua ad allenarsi in vista della trasferta di Livorno. I tifosi si stanno organizzano per seguire Eusepi e compagni all’Armando Picchi. Oggi si riunisce il Gos e poi verranno rese note le modalità di acquisto dei biglietti.

Benedetto Marinangeli