Samb, parla il doppio ex: "Ancona, derby sentito"

"Una vittoria importante. Dopo tre pareggi consecutivi e la sconfitta di Avezzano era necessario riprendere il cammino". Questo il pensiero di Sebastiano Vecchiola ex di Samb e Ancona. Sambenedettese purosangue, cresciuto calcisticamente con il club rossoblù, ha vestito la maglia biancorossa dal 1990 al 1994 e dal 2004 al 2005 per un totale di 137 presenze e 12 reti. Con l’Ancona ha conquistato la prima promozione di Serie A della società dorica e disputato anche la finale di Coppa Italia perso con la Sampdoria nel 1994. "E’ sempre un derby sentito – afferma Vecchiola – e mi dispiace che non ci siano i tifosi della Samb perché ci sarebbe stata una bella cornice di pubblico. La formazione rossoblù ci arriva dopo il successo sull’Isernia, mentre l’Ancona dalla brutta sconfitta di Recanati. Sarà partita vera dal primo all’ultimo minuto. La Samb per confermarsi e dare continuità al suo cammino, l’Ancona per mantenere il quinto posto valido per i play off. Società come queste in Serie D devono sempre giocare per vincere. Il club rossoblù ci sta riuscendo, quello dorico no. Sarà un derby da tripla".

Vecchiola analizza così il momento della Samb. "Ora che i rossoblù hanno ripreso a vincere – spiega il dirigente sportivo rivierasco – la situazione è decisamente migliorata. Ma bisogna anche dire che le inseguitrici accusano dei passi falsi. Il Teramo ha perso a Sora, il Chieti ha pareggiato a Termoli. Poi c’è pure L’Aquila ma tutte e tre si alternano al secondo posto. La cosa mi preoccupa poco perché la Samb ha sempre dieci punti di vantaggio e perché quest’alternanza fa comodo al club rossoblù. Dopo il derby con l’Ancona ci sarà la sosta. L’occasione giusta per ricaricare le pile dopo il grande dispendio di energie fisiche e mentali spese dai rossoblù in questa bellissima corsa". Alla ripresa degli allenamenti, la Samb ha monitorato le condizioni fisiche di alcuni calciatori. Kevin Candellori e Alessio Zini restano indisponibili per la trasferta di Ancona. Non destano preoccupazioni, invece, Sabah Kerjota e Alessandro Sbaffo, usciti acciaccati dalla gara contro l’Isernia. Ieri si sono allenati a parte con Paolini ma saranno disponibili per il derby in programma al Del Conero. Assente anche Fabbrini che ha ottenuto un permesso da parte della società. In casa Ancona, invece, mister Gadda dovrà fare a meno del centrale Rovinelli squalificato per una giornata. Al club dorico è stata comminata una multa di 500 euro.

