Samb, parla Loviso. "Dimenticate Ravenna e fate subito risultato»

Trentuno presenze e un gol con la maglia della Samb in Lega Pro. Poi due stagioni con la maglia granata del Livorno. Max Loviso è il doppio ex della sfida dell’Armando Picchi. "Dalla Samb – racconta Loviso – passai direttamente in Serie A. Dopo una sessantina di presenze tra massima serie e B, scelsi con entusiasmo di scendere di categoria e di indossare la maglia rossoblù per rimettermi in gioco. Non so se i calciatori di oggi farebbero un percorso del genere, ma ho sempre creduto nelle mie qualità ed alla fine i fatti mi hanno dato ragione. Mi ha comprato il Livorno in Serie A". Loviso, due stagioni importanti in maglia granata.

"Il primo anno collezionai venti presenze in Serie A ma purtroppo non ci salvammo. Poi, però con calciatori del calibro di Tavano, Diamanti, Filippini, Galante tornammo subito nella massima serie. Io poi sono stato acquistato dal Torino. Fu il mio primo campionato vinto tra i grandi, un’emozione incredibile".

Livorno, un’altra piazza storica del calcio italiano che ha vissuto momenti difficili.

"Il presidente Spinelli aveva creato qualcosa di bellissimo. Il Livorno nei primi anni 2000 era in A, giocando anche la Coppa Uefa 2006-2007. Poi è fallito ripartendo dall’Eccellenza e tornando oggi in Serie C. Vuole tornare ai fasti di un tempo ma è molto difficile".

La storia societaria del Livorno è quasi come quella della Samb.

"Sono simili le vicissitudini economiche che accomunano i due club. Ma c’è un’altra cosa che rende uguali queste due piazze. Il calore della tifoseria. Entrambi di mare, portuali, con un grande amore verso i colori sociali che queste due società rappresentano".

Tornando all’oggi, è possibile paragonare la sua Samb a quella di oggi?

"Ci sono molte somiglianze. Il binomio giovani ed esperti c’era anche quando ho vestito la maglia rossoblù. Iniziammo la stagione con Calori, allenatore giovane ed emergente, ma i migliori risultati li conseguimmo con l’arrivo dell’esperto Ugolotti. Finimmo il campionato al settimo posto con tanti giovani che si misero in mostra". Samb in quarta posizione e reduce dall’amara sconfitta con il Ravenna.

"Il passo falso con i romagnoli mi è dispiaciuto molto. Qualcosa non ha girato per il verso giusto per quanto riguarda la direzione arbitrale. Ma si deve andare oltre a queste cose e puntare subito a fare risultato a Livorno. Il quarto posto è veramente buono e mi auguro che la Samb lo tenga fino alla fine del campionato. Ma ciò che conta è programmare tutto per bene e evitare nuovi tracolli societari e sportivi".

Loviso, se la sente di fare un pronostico?

"Sarà una partita tosta anche perché la Samb in trasferta ha colto risultati importanti. Come pronostico ti direi un X2".

Oggi e domani la Samb si allenerà a porte chiuse. Palladini recupera Dalmazzi. Sono 1.440 i biglietti destinati alla tifoseria rossoblù. Al momento è scattata la prevendita solo per i residenti del Comune di San Benedetto del Tronto in attesa del Gos che si è riunito in tarda serata.

