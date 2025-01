Samb, Perotti doppio ex: "Con L’Aquila la mia partita"

"Samb-L’Aquila è la mia partita". Simone Perotti cinque stagioni in rossoblù ed ex diesse dell’Aquila fa le carte alla sfida che vale il campionato. "A livello emozionale – dice – per me sarà una partita bellissima. Ho un legame forte con San Benedetto ma allo stesso tempo ho vissuto una bella esperienza in terra d’Abruzzo. E poi seguo sempre entrambe le squadre". Ed allora cosa si vedrà al Gran Sasso d’Italia? "In Riviera con Ottavio in panchina (Palladini, ndr) si crea sempre un’alchimia che porta ai grandi risultati. Fu così dieci anni quando c’ero io e si sta ripetendo oggi. Sarà comunque una partita difficile. Per L’Aquila non è l’ultima spiaggia ma ha l’occasione di riaprire il campionato. La Samb d’altro canto, se dovesse vincere lo chiuderebbe. Il pareggio, invece, lascerebbe ancora aperto un piccolo spiraglio per chi insegue. Un match da tripla". Perotti, poi, va sullo specifico. "L’Aquila in casa – spiega – dopo la sconfitta col Fossombrone ha sempre vinto e non ha più subìto gol. Si giocherà su un campo in sintetico che dà un leggero vantaggio ai padroni di casa. La Samb, comunque, ha tutte le potenzialità per fare il colpaccio. E poi i rossoblù dovranno fare i conti con il carattere dell’Aquila. Lo scorso anno ai play off doveva perdere ma questa è una squadra che mentalmente sta sempre in partita. Penso che Palladini imposterà la partita in modo diverso rispetto alle ultime domeniche anche perché la Samb non deve per forza andare a prendere gli avversari nella propria metacampo. Sarà un match combattuto, ma lo ripeto non decisivo". Ed alla fine ecco le disposizioni per quanto riguarda i biglietti messi a disposizione dei tifosi rossoblù. Sono 600 i tagliandi d’ingresso per il Gran Sasso d’Italia che potranno essere acquistati da questa mattina alle 10 nei punti vendita Vivaticket. Ma sono stati già prenotati e quindi questa dotazione è destinata ad essere subito bruciata in pochissime ore. Il prezzo comunque è di 10 euro più i diritti di prevendita, mentre gli Under 16 è di 3 euro più la prevendita. Come disposto dalla determinazione nr.03/2025 del 21 Gennaio 2025 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, i biglietti per i residenti della Provincia di Ascoli Piceno sono esclusivamente quelli del settore ospiti. Ma nei giorni scorsi numerosi supporters della Samb si sono recati a L’Aquila ad acquistare quelli di tribuna centrale e tribuna laterale. Chi ha anche acquistato il biglietto di curva locale sarà fatto entrare nel settore ospite nel limite di 100 unità. Mentre chi sarà possessore di quello di tribuna accederà in una porzione di quel settore insieme agli extra 100 della tribuna locale. E quindi saranno più di 600 i tifosi rossoblù presenti al Gran Sasso d’Italia. Infine questa sera alle ore 20.30 il tecnico della Samb Ottavio Palladini sarà ospite della trasmissione Mondo Calcio in onda su Jant.it dall’ hotel-ristorante Villa Aniana di Massignano e condotta da Carlo Di Giovanni.

Benedetto Marinangeli