Samb pronta per il campionato: sfida con Civitanovese e attesa per la poule scudetto

Passata la grande festa di piazza San Giovanni Battista con circa diecimila tifosi ora la Samb si rituffa nel clima campionato. Non sarà facile riannodare tutti i fili dopo la grandissima sbornia di emozioni provata da Eusepi e compagni dinanzi alla marea di supporters rossoblù. Ma c’è un campionato da onorare e da chiudere da protagonisti. Anche perché questo pomeriggio al Riviera si preannuncia ancora una volta il pubblico delle grandi occasioni. Esauriti i biglietti di curva nord, dell’anello superiore della tribuna est mare e quelli della tribuna centrale. Sono rimasti disponibili pochi tagliandi del parterre della est e quelli della laterale nord. Senza dimenticare i circa 600 supporters che arriveranno da Civitanova Marche. Insomma si sfioreranno le diecimila presenze. Tra le due tifoserie esiste un gemellaggio storico che si rinverdisce nelle occasioni in cui le due squadre si affrontano. Diverse le motivazioni dei ventidue in campo. Da una parte un’appagatissima Samb, dall’altra la Civitanovese alla ricerca dei punti per evitare la retrocessione diretta per posizionarsi nel migliore dei modi nella griglia play out. Palladini, così come a Fermo, darà spazio a quei calciatori che ne hanno avuto di meno nel corso del campionato. Saranno quindi confermati il portiere Semprini che nel match con i canarini ha parato un calcio di rigore (il terzo di questa stagione) ed il centrocampista Tataranni a segno contro la Fermana. Salterà l’ultimo turno della regular season Alessandro Sbaffo che tra il 14 e 15 maggio si opererà a Perugia per la pulizia del menisco del ginocchio destro dal dott. Auro Caraffa. In questo modo potrà tornare a pieno regime per la preparazione al prossimo campionato di Serie C. Out anche il difensore Leonardo Pezzola squalificato per un turno dal giudice sportivo. Da valutare anche le condizioni fisiche degli acciaccati Chiatante e Moretti. Capitan Eusepi andrà alla ricerca del gol che gli potrebbe permettere di vincere la classifica cannonieri del girone, ad oggi in coabitazione con Casolla del Fossombrone e Banegas dell’Aquila. C’è infine attesa per il sorteggio dei match per la poule scudetto. Domani verranno ufficializzati. Si deciderà se la Samb domenica prossima 11 maggio giocherà al Riviera o in trasferta o addirittura usufruire di un turno di riposo. Nel triangolare Eusepi e compagni se la vedranno con Livorno e Forlì. Le prime tre classificate e la migliore seconda prenderanno parte alle semifinali.

Benedetto Marinangeli