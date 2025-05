Samb: Riconferma dello Zoccolo Duro per la Sfida in Serie C

La costruzione della nuova Samb passa dalla riconferma dello zoccolo duro della squadra che ha vinto il campionato di Serie D. Questa è l’intenzione del diesse Stefano De Angelis e di Ottavio Palladini. Entrambi vogliono ripartire dagli uomini cardine dello spogliatoio e della squadra cui aggiungere elementi di provata affidabilità per la Serie C. Ad oggi vantano il contratto anche per la prossima stagione Eusepi, Kerjota, Candellori. Sbaffo, Orsini e Zoboletti. Dalla prossima settimana inizieranno i colloqui con tutti coloro che sono in odore di riconferma. A partire da Luca Guadalupi che ha confermato a suon di prestazioni di spessore e di reti di potersi giocare le sue chances anche in Serie C. Finora il play maker rossoblù vanta rare apparizioni tra i professionisti con le maglie di Fondi e Taranto per un totale di undici presenze complessive. Il centrocampista pugliese, però, nel momento di spiccare il volo fu costretto a fermarsi per un grave incidente al ginocchio che praticamente lo ha costretto a ripartire dalla Serie D. Oggi ecco la grande chances di tornare a 29 anni tra i protagonisti in Serie C. Tra i papabili a restare in rossoblù anche nella prossima stagione agonistica ci sono i centrali Gennari, Pezzola e Zini, il jolly Paolini e l’attaccante Moretti. Insomma la società non vuole smantellare la squadra che ha stravinto il campionato di Serie D. Il diesse De Angelis e il tecnico Palladini, poi, inizieranno a muoversi per trovare gli elementi giusti per rinforzare la Samb. L’attaccante del Padova, neopromosso in B, Mattia Bortolussi viaggia su ingaggi estremamente elevati. Bisognerà anche vedere che budget impronterà la società per il prossimo campionato. L’obiettivo, comunque, sarà quello di consolidare la permanenza tra i professionisti e poi anche provare qualcosa che vada al di là di una semplice salvezza. Intanto, nonostante le feste, la Samb continua ad allenarsi in vista del match interno con la Civitanovese che chiuderà la regular season. Palladini dovrà fare a meno dello squalificato Pezzola e di Sbaffo che a breve si sottoporrà ad un’operazione di pulizia al menisco del ginocchio destro per poi tornare a disposizione per l’inizio della preparazione. Intanto si va verso un nuovo record di presenze al Riviera delle Palme. Oltre 8mila gli spettatori ad oggi conteggiati cui vanno aggiunti i preventivati circa 600 supporters della Civitanovese. Samb-Civitanovese sarà diretta da Mansour Fay di Brescia (Annoni-Cucchiar).

Benedetto Marinangeli