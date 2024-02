Samb, rientra Fabbrini. Il numero dieci si allena dopo l’infortunio al naso

Fabbrini è rientrato. L’attaccante, che la settimana scorsa in un contrasto in allenamento si era fratturato il naso, ha ripreso a lavorare con il resto della squadra indossando una maschera in carbonio fatta su misura per lui nel centro specializzato di Fidenza.

Fabbrini, costretto per questo infortunio a saltare la trasferta di Riccione, torna dunque a disposizione per il prossimo impegno che attende i rossoblù, domenica, in casa, contro il Real Monterotondo (fischio d’inizio alle 15).

Il numero dieci è a disposizione, starà a mister Maurizio Lauro decidere se impiegarlo dal primo minuto o farlo entrare a gara in corso preferendogli Battista dal primo minuto.

Questo potrebbe non essere l’unico dubbio dell’allenatore in vista del prossimo impegno. Lauro ha a disposizione una rosa ampia da gestire. L’altro dubbio riguarderà sicuramente Sbardella, autore del gol vittoria, all’ultimo minuto, a Riccione.

Da cinque gare era in panchina. Sbardella tornerà titolare o partirà dal primo minuto ancora Pezzola che comunque fin qui ha anche lui meritato? Poi, in attacco: Martiniello o Tomassini? Martiniello, in gol contro Fossombrone e Riccione, è favorito. Anche a centrocampo Lauro ha abbondanza di soluzioni ma deve sempre fare i conti con la regola degli under.

Insomma tante le soluzioni, tante le decisioni da prendere per il mister che inevitabilmente dovrà rinunciare a qualcuno. Ma sono proprio le panchine lunghe a fare la differenza arrivati a questo punto della stagione. La Samb ha davanti dieci finali, non può sbagliare e deve rimanere unita.

A proposito di questo, ieri, al Samba Village, la società, su proposta di Bruno Fares che già nei mesi scorsi aveva fatto partire la consegna di circa 4500 sciarpe ‘uniti si vince’ nelle scuole, ha esposto uno striscione.

Il messaggio con su scritto "Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati" campeggiava già nella giornata di ieri.

Infine, ieri, è tornato ad allenarsi regolarmente anche il capitano Sirri mentre Senigagliesi, alle prese con il solito fastidio muscolare, rientrerà oggi. Per lui, ieri, piscina e palestra, ma domenica ci sarà.

La squadra da oggi fino alla giornata di sabato si allenerà al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli piuttosto che al Samba Village per una questione di prato.

E’ infatti preferibile giocare sul sintetico in questo momento della squadra.

Quanto alle altre del girone, ieri, nel recupero della 23esima giornata il Notaresco, alla terza vittoria consecutiva, ha battuto il Fano (2-4 al Mancini) ed ora è quinto, a quota 39 punti.

A Chieti, dopo le dimissioni di Gennaro Iezzo, panchina a Pasquale Luiso.

s. v.