Samb: riflessioni di mercato e riconferme nel weekend del 2 giugno

Sarà un fine settimana di riflessione in casa Samb. Il ponte del 2 giugno servirà a fare chiarezza sulle mosse di mercato da mettere in pratica per il futuro. A partire dalle riconferme di Mattia Gennari e Luca Guadalupi. Entrambi vantano offerte importanti da club di Serie D che puntano a campionati da protagonisti. Pistoiese, Treviso e Ravenna (nel caso in cui non venga ripescata in C) per il centrale difensivo e Barletta per il play maker. Il diesse Stefano De Angelis ha presentato la proposta del club rossoblù ai due calciatori. E’ naturale, poi, che giocatori che hanno vinto in D abbiano un mercato tra le formazioni che puntano al ritorno tra i professionisti. La palla, quindi, passa ai due calciatori che dovranno decidere se accettare o meno la proposta del club del Riviera delle Palme. Il Barletta, comunque, sta seguendo anche la pista che porta a Federico Chiatante. L’esterno destro difensivo ed all’occorrenza anche centrocampista, comunque, resterà alla Samb avendo già raggiunto già un’intesa di massima con il club del Riviera delle Palme. L’intenzione di De Angelis è comunque quella di chiudere tutte le le riconferme entro la metà della prossima settimana. Intanto il diesse rossoblù è intervenuto telefonicamente a Tuttomercatoweb.com, esplicitando le intenzioni di mercato della Samb. "Il nostro obiettivo -dice- è quello di mantenere lo zoccolo duro della passata stagione. Abbiamo già alcuni calciatori sotto contratto come Eusepi, Sbaffo e Candellori che avendo già giocato in C, faranno da traino agli altri. A questi dieci, undici riconfermati, verranno aggiunti ragazzi importanti che hanno tanta voglia di mettersi in mostra. L’unica strada percorribile per consolidarsi in questa categoria e durare nel tempo è quella di puntare sui giovani, investire nel vivaio ed avere la pazienza che crescano. Ed abbiamo sposato questa linea. Comunque sarà una Samb che avrà ambizione ed entusiasmo e che andrà a giocarsi la partita in ogni campo". Sul possibile e quasi scontato inserimento della formazione rossoblù nel girone B, questo il pensiero di De Angelis. "Se costruiremo una squadra giovane, questo sarà uno stimolo rilevante perché ci misureremo contro realtà importanti. E’ senza dubbio il raggruppamento più impegnativo sotto il profilo tecnico-tattico. Lo dimostrano i fatti. Lo scorso anno i play off lo ha vinto la Carrarese, oggi in finale ci sono Ternana e Pescara entrambe di questo girone. E poi avremo anche il derby con l’Ascoli che due anni fa era in B e che possiede una rosa importante per la categoria. Un match che a San Benedetto aspettano da 40 anni ed immagino già la tensione che si vivrà in quelle settimane. Un raggruppamento -conclude De Angelis- impegnativo e difficile, ma anche bello da vivere".

Benedetto Marinangeli