Samb, rinnovato il contratto a Konatè: "Il calore dei tifosi è impressionante"

"Sono molto contento e felice di avere rinnovato il contratto con la Samb". Parole al miele quelle di Amadou Konatè, rilasciate ai microfoni della Nuova Riviera nel corso del magazine Venerdì Samb. "Avrò – aggiunge – l’opportunità di crescere ancora e di continuare a migliorare con la maglia rossoblù. Devo comunque ringraziare mister Palladini e il diesse De Angelis che hanno deciso di presentarmi questo prolungamento di contratto. Quando le cose funzionano non si deve toccare nulla, ma continuare nella strada intrapresa". Konatè finora è stata una delle belle sorprese in casa Samb. Nonostante l’infortunio occorsogli contro il Forlì, al rientro l’attaccante spagnolo si è fatto subito sentire. Suo il gol del 2-0 a Sassari. L’esterno offensivo rossoblù è al suo secondo centro stagionale dopo quello con il Bra ed anche lui per la prima volta si affaccia al calcio professionistico. Il prolungamento del contratto è senza dubbio il giusto premio per il grande lavoro che sta svolgendo da quando è arrivato in riva all’Adriatico. "Dopo la partita in Sardegna – spiega Konatè – ho parlato con la società e quando mi è stato proposto l’allungamento del contratto, non ci ho pensato due volte ed ho subito firmato. San Benedetto è una piazza che mi piace, impressionante per il calore dei tifosi. Quando, al termine della passata stagione, sono stato chiamato dalla Samb non ci ho pensato due volte ed ho subito firmato". Konatè, comunque, si sta confermando come uno degli acquisti più azzeccati da parte del club del Riviera delle Palme. Chiamato per sostituire Sabah Kerjota passato alla Serie A scozzese all’Heart of Midlotan, l’attaccante spagnolo non sta facendo rimpiangere la punta albanese, anzi sta invece ritagliando uno spazio importante nella nuova Samb di Palladini. "Siamo due calciatori con caratteristiche tecniche diverse -puntualizza Konatè- e non sento la pressione di avere preso il posto di Kerjota. Io guardo al mio, so chi sono e cosa posso dare per aiutare la squadra. Sono un esterno offensivo ed il mio compito è quello di mettere in pratica ciò che proviamo in allenamento. Ora il mio obiettivo e quello della Samb è di andare avanti di partita in partita e di migliorare di allenamento in allenamento. Questa è la strada giusta per proseguire nella nostra marcia". Ma Amadou Konatè ha un sogno da realizzare in questa stagione? "Crescere di gara in gare -risponde- ed aiutare la Samb. E poi chi è che non sogna di andare sempre più in alto in classifica? Questo è il sogno di tutti i giocatori che sono in questa squadra. So che devo lavorare tanto e solo con il massimo impegno sui possono raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".

Benedetto Marinangeli