Samb, si stringe il cerchio per i nuovi arrivi. In quattro nel mirino, dubbio Senigagliesi

Un portiere, un difensore, un centrocampista ed un altro attaccante. Questi ruoli con i relativi nomi che sono scritti nel carnet del diesse Stefano De Angelis. Su Luca Senigagliesi c’è, invece, un punto interrogativo. Ma andiamo con ordine. Con il giovane Orsini è prossimo alla firma il 2004 Emanuele Semprini. Scuola Roma, da tre stagione ha difeso da titolare la porta del Trastevere in Serie D. Per il ventenne estremo difensore laziale si tratta della prima esperienza lontano dalla Capitale. Ha avuto, però, una brevissima esperienza lo scorso anno con la Samb Beach Soccer nel campionato di Serie A. Per la difesa siamo ormai agli ultimissimi adempimenti con Alessio Zini nella passata stagione al Tau Altopascio. Con Gennari e Pezzola va a formare il tris di esperienza del reparto arretrato. Il quarto centrale, probabilmente, sarà un under che De Angelis sta seguendo da tempo. A breve, con ogni probabilità, lunedì prossimo primo luglio ci sarà la firma del play maker ex Nardo Cosimo Guadalupi. Sulla linea mediana ecco anche Simone Paolini, mentre Barberini si sta allontanando dalla Samb. Piace Carannante del Grosseto Intanto il Consiglio Federale della Figc ha ratificato l’esclusione dell’Ancona dal campionato di Serie C con l’ingresso del Milan Under 23. Conseguentemente ecco che Federico Moretti si svincola immediatamente ed è pronto a firmare con la Samb. A meno di colpi a sorpresa sarà proprio l’ex dorico a completare il reparto avanzato rossoblù. Attacco che potrebbe essere integrato dalla conferma di Luca Senigagliesi. La mancata conferma di Antonio Martiniello riapre la porta del club rossoblù all’ex Recanatese. C’è, comunque da trovare l’accordo per la prossima stagione agonistica. Amichevoli. La prima uscita ufficiale della Samb dovrebbe svolgersi al Samba Village., sede in cui si svolgerà l’intera preparazione precampionato, il prossimo 28 luglio. Una partita in famiglia o con una formazione dilettanti dopo la prima settimana di lavoro. Saltato il triangolare con Civitanovese e Rimini, sabato 3 agosto i rossoblù saranno di scena in terra di Romagna dove affronteranno i biancorossi militati in Serie C. La settimana successiva, il 10 agosto, la Samb scenderà in campo al Polisportivo di Civitanova Marche. Benedetto Marinangeli