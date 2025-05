Samb: Vittorio Massi annuncia rafforzamenti e invita Luigi Rapullino

"Stiamo valutando tutte le possibili opzioni. C’è un gruppo al lavoro in tal senso" Queste le parole del presidente della Samb Vittorio Massi ai microfoni di Radio Azzurra nel corso della trasmissione Pianeta Samb, quando si parla di rafforzamento societario. "La Samb -aggiunge- non dovrà solo fare un’apparizione nel calcio professionistico ma vogliamo fare le cose per bene. Bartolomei è un grande amico che ci è sempre stato vicino ed alla cena dopo la festa di venerdì ho invitato anche Luigi Rapullino". Ed è questa la notizia di rilievo dopo le incomprensioni della passata stagione con l’imprenditore campano che ha accettato l’invito. "Massimo rispetto per l’uomo e per l’imprenditore -aggiunge Massi- ma ora chi vuole il bene della Samb si avvicini al club con l’obiettivo di farlo crescere ancora di più. La nostra società suscita molto interesse ed anche due fondi stranieri si sono fatti avanti. Ma prima di prendere una decisione devo incontrare le persone che ci vogliono dare una mano. Il tutto dopo la festa di venerdì che mi sta impegnando molto. Sono contento dell’invito ricevuto dal consiglio comunale per la promozione in Serie C. La Samb è il volano della città". Al momento i riconfermati sono Orsini, Candellori, Zoboletti, Kerjota, Eusepi e Sbaffo. A breve inizieranno anche i colloqui con chi è in odore di potere restare in rossoblù. "Con tutti i calciatori ho un ottimo rapporto -afferma il diesse Stefano De Angelis- sanno che al momento opportuno ci incontreremo. Con la società non abbiamo ancora parlato di budget. Sicuramente non sarà come quello di Ternana o Avellino. Siamo nati solo da un paio d’anni e quindi bisogna strutturarsi bene per restare in C per parecchi anni. In sede di mercato la Samb è rispettata da tutti ed è anche una piazza ambita dai calciatori. Bortolussi del Padova? Lo conosco bene ma al momento non è un nostro obiettivo. La Serie C è un bagno di sangue e quindi si deve avere la pazienza e l’umiltà di sostenere questa società. Dopo la partita con la Civitanovese -conclude De Angelis- inizieremo a pianificare tutto con Palladini". Intanto domani mattina alle ore 10 la Samb sarà ricevuta dall’amministrazione comunale con il sindaco Spazzafumo in testa nell’aula consiliare di viale De Gasperi. Alle 18.30 appuntamento al porto con i rossoblù che scenderanno dai pescherecci Umberto Padre e Marcantonio II per poi raggiungere piazza San Giovanni Battista alle 20 per la grande festa promozione.

Benedetto Marinangeli