Sambenedettese-Livorno, esordio vincente: 2-3 per gli amaranto

Livorno, 14 maggio 2025 - Esordio vincente per il Livorno di mister Indiani, che al Riviera delle Palme supera in rimonta la Sambenedettese con un emozionante 2-3. L’aria salmastra di San Benedetto sembra aver restituito vigore agli amaranto, che hanno riacceso il motore proprio nella prima sfida della corsa scudetto, lasciandosi alle spalle l’opaca chiusura di campionato. Una risposta concreta a chi imputava il recente calo alla mancanza di motivazioni: lo stimolo di giocarsi un tricolore ha infatti ridato slancio a una squadra che ora sogna di chiudere in bellezza una stagione già brillante.

La gara, però, non è iniziata nel modo più semplice. Il Livorno ha subito creato occasioni, con Dionisi che al 13’ si è visto respingere una conclusione insidiosa dal portiere di casa. Ma sono stati i rossoblù a colpire per primi, con Eusepi che al 15’ ha trasformato in oro il primo pallone utile. Al 28’ è poi arrivato il raddoppio della Sambenedettese con un preciso rasoterra di Guadalupi. I segnali di reazione amaranto, però, non sono mancati: Dionisi è andato vicino al pareggio già al 18’, colpendo un palo che ha fatto tremare i padroni di casa.

Il Livorno ha trovato il gol che ha riaperto i giochi al 43’, grazie a Malva che, dopo averci provato in più occasioni, ha finalmente infilato la rete avversaria. Appena due minuti dopo, in pieno recupero del primo tempo, è Hamlili a firmare il pareggio con un destro al volo da cineteca. Un primo tempo ricco di emozioni e capovolgimenti ha lasciato spazio a una ripresa inizialmente meno brillante, con entrambe le squadre più attente a non scoprirsi che a costruire.

La svolta arriva al 77’: Arcuri accelera sulla fascia e conquista un corner che si rivelerà decisivo. Sugli sviluppi dell’angolo, è ancora Hamlili, vero protagonista del match, a trafiggere Semprini con un mancino preciso, completando così la rimonta amaranto.

Con questo successo, l’U.S. Livorno aggancia in vetta il Forlì, mentre per la Sambenedettese, la sconfitta sancisce la fine delle ambizioni tricolore.

Tabellino

Sambenedettese (4-3-3): Semprini; Paolini (87’ Fabbrini), Pezzola, Gennari, Zoboletti (87’ Orfano); D’Eramo (64’ Baldassi), Guadalupi, Tataranni; Kerjota, Eusepi (76’ Moretti), Battista (53’ Lulli).

A disposizione: Coccia, Bouah, Chiatante, Orlandi.

All.: Palladini

U.S Livorno (4-3-3): Cardelli; Bonassi, Brenna, Siniega, Arcuri (93’ Parente); Bellini (71’ Fancelli), Hamlili, Bacciardi; Marinari, Dionisi (71’ Rossetti), Malva (79’ Ndoye).

A disposizione: Tani, Ciobanu, Luci, Calvosa, Frati, Botrini, Regoli.

All.: Indiani

Arbitro: D’Agnillo di Vasto

Note: Ammonito Tataranni; espulso Kerjota

Reti: 15’ Eusepi, 28’ Guadalupi, 44’ Malva, 47’ pt Hamlili, 78’ Hamlili