Sambenedettese: Preparativi per la Serie C e Conferme Chiave in Difesa

Dopo la sconfitta con il Livorno, la Samb si è ritrovata ieri pomeriggio al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Questa mattina nuovo allenamento, con il rompete le righe che è fissato per martedì prossimo. Poi il giorno successivo a partire dalle ore 19 ultima grande festa per il ritorno in Serie C alla Fortezza di Acquaviva Picena.

Intanto in questi giorni il diesse Stefano De Angelis e il tecnico Ottavio Palladini stanno riflettendo in merito alla costruzione della nuova squadra che avrà come primo obiettivo la salvezza per consolidarsi così in Serie C ed iniziare poi a costruire qualcosa di importante. Anche se nulla trapela dalle stanze del club rossoblù si è già al lavoro sulle riconferme. L’obiettivo numero uno è quello di continuare il rapporto con Leonardo Pezzola e Mattia Gennari. Una coppia difensiva che in C potrà fare ancora bene e che garantisce solidità all’intero reparto arretrato.

Per Pezzola avere raggiunto il ritorno tra i professionisti con la Samb ha rappresentato una scelta di vita. Lo scorso anno, infatti, di questi tempi alcune società di C avevano messo gli occhi sul centrale scuola Empoli. Poi, però, il difensore toscano aveva deciso di restare alla Samb diventando uno dei punti di forza della formazione di Ottavio Palladini. Mattia Gennari dall’alto della sua esperienza offre ampissime garanzie anche in Serie C.

Colloqui ci saranno anche con Alessio Zini che ha dimostrato tutta la sua duttilità sia come centrale che da esterno destro difensivo. Il difensore livornese ha già ampiamente palesato la volontà di restare alla Samb. Non resta solo che trovare l’accordo economico con tutti e tre. Altro rossoblù in predicato di restare è Luca Guadalupi. Una stagione a dir poco esaltante per il play maker pugliese. Nove reti, compresa quella con il Livorno nella poule scudetto, ma anche prestazioni tutto fosforo e sostanza. Guadalupi tornerà ad assaggiare la Serie C dopo le brevi esperienze con Martina, Taranto e Fondi.

Anche Simone Paolini potrebbe restare in virtù del fatto che può giocare sia a centrocampo che in difesa come esterno di sinistra. Buone chances le hanno anche D’Eramo e Moretti. La Samb vorrebbe tenere anche il 2005 Toure, operazione che potrebbe chiudersi positivamente in tempi brevi. Insomma uno nucleo di calciatori già ben consolidato che dovrà essere integrato con elementi di provata affidabilità per la Serie C. Numerosi gli ex rossoblù che vorrebbero tornare. Tra questi anche il 34enne Mirko Miceli nella stagione appena conclusa con il Monopoli.

Intanto a breve prenderanno il via i lavori di scarificatura e di spazzolatura del terreno di gioco del Riviera delle Palme. Poi si passerà alla semina. Il campo sarà così disponibile per le amichevoli estive. In ballo ci sono i test con Roma e Milan.

Benedetto Marinangeli