Sambenedettese Ravenna 0-1: settima vittoria consecutiva, la seconda a reti inviolate

San Benedetto, 13 ottobre 2025 – Contro la Sambenedettese il Ravenna ottiene la sua settima vittoria consecutiva, pareggiando i punti con l'Arezzo in vista dello scontro diretto in programma domenica prossima al Benelli.

La partita sul campo dei marchigiani, che recriminano per una rete annullata nel finale, è stata combattuta e fisica, con il Ravenna che ha dominato per circa mezz'ora nel primo tempo e poi si è difeso con ordine nella ripresa. Il vantaggio del Ravenna è arrivato al 22' con Luciani, che ha insaccato al volo su assist di Corsinelli dopo una respinta della difesa su punizione di Spini.

Prima dell'intervallo, un parapiglia a centrocampo ha portato all'ammonizione di Donati e all'espulsione del tecnico avversario per proteste. Nel finale, al 94', c'è stato un brivido quando Anacoura ha perso palla in uscita e Sbaffo ha segnato, ma l'arbitro ha annullato il gol per fallo sul portiere, decisione confermata anche dopo la revisione al monitor. Questa è la seconda vittoria senza subire gol per il Ravenna, che si dimostra una squadra che lotta e corre. Primo posto conservato a pari punti con l'Arezzo, a una sola lunghezza l'Ascoli che ha incassato fin qui appena una rete.