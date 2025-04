Sammargheritese in finale di Coppa Italia: battuta la Tarros Sarzanese 2-1

Tarros Sarzanese

Sammargheritese

TARROS SARZANESE: Cavazzoni, Luciani (78’ Mazzi), Zuliani, Vignozzi, Bergitto, Aldrovandi, El Amiry (79’ Pagliari), Giovannoni (66’ Luca), Petriccioli, Di Martino (62’ Galassi), Lazzoni (28’ Neri). (A disp. Di Nubila, Vazio, Negri, Mannelli). All. Calise.

SAMMARGHERITESE: Raffo, Baccigalupo (89’ Consalvo). Moladori (61’ Di Lisi), Traverso, Mortola D., Virtuosi, Sacco, Tomè, Massaro, Casanova (80’ Attanà), Casoni. All. Giacobbe.

Arbitro: Ugolini di Spezia (assistenti Orsini e Angelotti).

Reti: 10’ Tomè, 18’ Giovannoni, 75’ (rigore) Massaro.

SARZANA – Non riesce l’impresa alla Tarros Sarzanese battuta anche nella ritorno della semifinale di Coppa Italia: dopo la vittoria 4-1 all’andata, la Sammargheritese si impone 2-1 al ’Luperi’. Ospiti in vantaggio al 10’ con Tomè che sfrutta un assist di Massaro. Al 18’ i sarzanesi pareggiano con Giovannoni che riprende una respinta del portiere su colpo di testa di Petriccioli. Nella ripresa succede ben poco, al 75’ arriva il gol vittoria ospite a firma di Massaro su rigore. In finale la Sammargheritese che se la vedrà con il Ceriale che ha eliminato il Busalla.

Paolo Gaeta