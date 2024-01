Sammaurese-Forlì, gli ex sono 13. L’andata e il ‘Macrelli’ i tabù da superare

Un derby romagnolo al calor bianco. Domenica allo stadio Macrelli, tana della Smmaurese, il Forlì sfida i padroni di casa in un match dal valore doppio. Tre punti in palio pesantissimi per le due squadre. Per il Forlì di mister Antonioli, terzo a quota 34, che intende prolungare il ‘percorso netto’ fatto di cinque vittorie consecutive e continuare l’inseguimento ai vertici della classifica, e per la Sammaurese che, con 24 punti, si trova una sola lunghezza sopra la zona playout.

In più i tanti ex. Una vera e propria migrazione record lungo la via Emilia che ha portato a Forlì il diesse Cristiano Protti con sette giocatori (Barbatosta, Bonandi, Casadio, Gaiola, Maggioli, Masini e Merlonghi), e con sei ex galletti a percorrere la strada inversa: Gasperoni, Morri, Nisi, Ravaioli, Scalini e Sedioli. A inizio stagione, per appena 3 partite, c’era anche mister Martini trasferitosi nel capoluogo. Il suo posto è stato preso da Mirko Taccola (ex di Riccione e Scandicci, abbonato al 4-3-3).

La Sammaurese è stata protagonista di una partenza lanciatissima con 8 punti nelle prime cinque gare, ruolino di marcia da primi posti della classifica. Tra questi risultati anche il clamoroso 0-3 al ‘Morgagni’ della seconda giornata. Poi un vistoso calo di rendimento, parzialmente stoppato dalla vittoria di domenica scorsa sul campo del Certaldo (0-1). Sul suo campo la Sammaurese ha incamerato 17 punti grazie a cinque vittorie, due pareggi ed altrettanti ko: oltre i due terzi del bottino complessivo. Delle 24 reti segnate dai giallorossi, 10 sono state messe a segno dall’attaccante Giovanni Pacchioni e dal centrocampista Francesco Campagna (5 a testa). Non eccezionale il rendimento difensivo che, con 25 reti incassate, è il terzultimo del girone.

La Sammaurese, fondata nel 1935, partecipa per la decima volta consecutiva al campionato di serie D. I primi match contro il Forlì risalgono alle sue due uniche stagioni di serie C nel 1947-48 e 1948-49. Da allora nei 20 faccia a faccia giocati, tra serie C, D e Promozione, il bilancio è leggermente favorevole al Forlì con otto vittorie contro sei e altrettanti match terminati in parità. Negli ultimi anni il club cesenate è stato l’autentica bestia nera dei galletti che, oltre al ko dell’andata, subirono un 1-5 nel campionato 2020-21. Nelle ultime sette gare in casa dei giallorossi il Forlì ha raccolto la miseria di quattro punti (tre sconfitte e quattro pareggi). L’ultimo blitz del Forlì risale al campionato di Promozione 2007-08 (1-3, reti di Sozzi, Ricci e Balestra).

Domani mister Antonioli dovrà fare i conti con un’infermeria affollata. Ancora out Casadio e Maggioli, difficile il recupero di Prestianni, toccato duro in allenamento, mentre Mosole e Ballardini hanno accusato problemi muscolari. In forse anche Drudi e Bonandi che hanno saltato diversi allenamenti.