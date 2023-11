Sampierana Con i fratelli Braccini si vola

Nella goleada della Sampierana ai danni della Stella (6-1) per i due fratelli Braccini è stata una giornata di gloria anche a livello personale: Simone (classe 1995) ha segnato la seconda rete – la quinta della sua stagione – Davide (classe 2001), subentrato proprio al fratello maggiore ad un quarto d’ora dalla fine, ha realizzato il quinto gol del match, il primo realizzato in campionato dopo i due messi a segno in Coppa Italia.

I due fratelli sono giocatori diversi: Simone (nelle due foto a sinistra) è un esterno d’attacco, alto e molto veloce sulla corsia destra, con una certa confidenza con la porta avversaria; Davide (a destra nelle foto), invece, più centrocampista offensivo che esterno comunque di fascia sinistra, è più piccolo di statura che punta invece sulla rapidità d’azione.

"Ho preso palla sulla trequarti, me la sono portata avanti dopo lo stop, ho allargato a Berni sulla fascia che dal fondo ha messo la palla in mezzo a rientrare: a quel punto ho colpito dal dischetto del rigore", racconta il trequartista-esterno d’attacco, sette anni nelle giovanili del Cesena, due anni e mezzo al Sansepolcro al fianco di Simone rispetto al quale ha anticipato l’arrivo a San Piero nella seconda metà dello scorso campionato.

Davide Braccini, la Sampierana è finalmente sola in testa...

"Sì, ce l’abbiamo fatta. Dopo un avvio di stagione incerto ci siamo ripresi bene. Dobbiamo stare sempre lì con la testa, non mollare niente a cominciare dalla insidiosa trasferta di domenica a Cotignola perché le avversarie sono sempre in agguato".

Secondo lei possono impensierirvi?

"Certamente. E’ vero che la Sampierana è più forte rispetto a quella della scorsa stagione, però è anche vero che c’è un gruppo di avversarie agguerrite come sta a dimostrare la classifica. La promozione, che è il nostro obbiettivo perché noi non ci nascondiamo, ce la dobbiamo guadagnare sul campo: mica ci piove dal cielo. La stagione scorsa, in cui siamo stati vicini a fare il grande colpo, ci deve sempre servire da monito".

Cosa chiede Davide Braccini a livello personale?

"Voglio innanzitutto guadagnarmi un po’ più di spazio, come tutti sfruttando le opportunità che mi capiteranno e magari segnare anche qualche gol. Finora ho giocato solo tre partite da titolare e degli spezzoni nelle altre. La rete però mi mancava, dovevo sbloccarmi e alla fine ce l’ho fatta".

Suo fratello Simone che le dice? E lei che cosa gli suggerisce?

"Mi sprona a dare sempre il massimo. E del resto anche io, pur di sei anni più giovane, durante le partite gli fornisco qualche consiglio dalla panchina. Lui però li accetta di buon grado. Abbiamo un bel rapporto dai tempi di Sansepolcro, insieme ci divertiamo. Simone è molto forte, segna, serve assist, è un giocatore importante e di grande impatto sulla partita".

"Come faccio con tutti i nostri ragazzi, prezioso patrimonio della società che a ragione punta molto sulla territorialità, invito mio fratello Davide a non avere paura nel fare le giocate – spiega invece Simone Braccini, il fratello più grande di Davide – e comunque cerco di non essere mai invadente. Tra noi c’è un bel rapporto, da tempo giochiamo insieme ed essendo un 2001 con anni di calcio alle spalle Davide è ormai un calciatore fatto e quasi finito e per questo una sua parola la ascolto sempre volentieri. Se c’è un aspetto su cui deve lavorare è quello che riguarda la determinazione nell’affrontare le partite, un limite causato dai due anni di stop per il covid e che riguarda un po’ tutti i giovani calciatori della sua generazione". Insomma due fratelli connessi e in sintonia. E con loro la Sampierana può sognare con un qualcosa in più.