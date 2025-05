San Costanzo Asd-Atletico Mondolfo 1952: Derby Cruciale nei Playoff del Girone A

In Prima categoria per la seconda giornata dei playoff del girone A si gioca al Comunale di San Costanzo (ore 16,30, foto il tecnico locale Pistarelli) la partita San Costanzo Asd-Atletico Mondolfo 1952. "Dopo una stagione ai massimi livelli al di sopra di ogni aspettativa – dice Roberto Spadacini addetto stampa del San Costanzo – ecco i play off proprio col Mondolfo, terzo derby stagionale. Gara difficile, loro sono in forma. Abbiamo il fattore campo e due risultati su tre. All’inizio, minuto di silenzio per Luca Donini, ragazzo che nonostante le difficoltà era sempre allegro e solare, un grande amante del calcio ed uno dei nostri tifosi più assidui". Qui Atletico Mondolfo. "Senza nulla togliere alle altre – dice il ds Pretelli – è il giusto tra chi ha fatto meglio dopo la Real Metauro. Il San Costanzo è stato a lungo primo sfruttando al meglio il suo potenziale offensivo, Benvenuti capocannoniere e insieme a Saurro hanno totalizzato ben 29 reti. Il Mondolfo squadra ruvida e organizzata, ha la miglior difesa, con 25 reti subite. Per soli due punti il San Costanzo avrà il beneficio del campo e dei due risultati su tre a favore, un bel vantaggio. Abbiamo lavorato per recuperare energie e qualche acciacco. Fortunatamente i ragazzi stanno bene e saranno tutti disponibili per la gara tranne Orciani e Bombagioni che purtroppo hanno terminato il campionato. Noi non abbiamo da far calcoli e non sappiamo farli, quindi affronteremo la partita a viso aperto senza risparmiare niente: d’altronde è la nostra mentalità, quella che ci ha permesso di arrivare fin qui. Gli stimoli non mancano per questo tipo di gare davanti un grande pubblico, ci auspichiamo una designazione all’altezza dell’importanza della partita". A dirigere il match sarà Francesco Ballarò di Pesaro. Oggi chi vincerà tra San Costanzo e Atletico Mondolfo si qualificherà per la finale con la vincente dei playoff del girone B: Ostra Calcio-Montemarciano anche questa il programma nel pomeriggio odierno (ore 16,30).

am.pi.