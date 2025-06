San Costanzo, che peccato. Si riparte dalla sconfitta

Mille persone (equamente divise tra le due contendenti) hanno assistito sabato scorso al ‘Bianchelli’ di Senigallia allo spareggio playoff di Prima categoria Ostra Vetere-San Costanzo che assegnava un posto in Promozione. A spuntarla sul filo del rasoio è stata l’Ostra con una rete segnata nei supplementari (al 117’) ma il San Costanzo sul piano del gioco non è stato da meno confermando tutto quello che di buono aveva fatto in campionato. "È stato per noi il terzo spareggio playoff della stagione – ricorda Roberto Spadaccini, addetto stampa del San Costanzo –.Tre gare dove si sono resi necessari i tempi supplementari per assegnare i verdetti. Ricordiamo la prima contro il Peglio, finita in parità dopo 120 minuti. In quel caso per i nostri ragazzi fu sufficiente un pareggio in virtù del miglior piazzamento in classifica. Poi fu la volta del Mondolfo, vinta proprio sul finale. Gara ben disputata dai nostri ragazzi, concentrati a difendere un pareggio sufficiente per tutti i 90 minuti, poi arrivati ai supplementari i nostri avversari, obbligati a sbloccare il risultato, si sono sbilanciati in avanti, bravi i nostri ragazzi a colpire in contropiede. Ed infine l’ultima gara, quella di sabato scorso, una gara disputata alla pari con un grande avversario, in uno stadio di rilievo come il Bianchelli di Senigallia, davanti una grande platea di pubblico.

"Dopo aver disputato oltre 100 minuti giocati alla pari – aggiunge Spadaccini – con diverse occasioni da entrambe le parti, quando ormai tutti erano rassegnati ai rigori, una incomprensione tra un nostro difensore e il portiere ha dato la possibilità a Landi di sfiorare il pallone e farlo scivolare molto lentamente al di là della riga di porta mettendo la parola fine su uno stupendo campionato disputato in maniera straordinaria dai nostri ragazzi. Un campionato iniziato con l’obbiettivo di una salvezza tranquilla, il risultato era evitare in tutti i modi i play out, ma già dalle prime gare si è trasformato in un campionato da protagonisti, balzando subito al primo posto in classifica con il nostro bomber Benvenuti a viaggiare in cima alla classifica cannonieri, al giro boa abbiamo conquistato il titolo di campione d’inverno. Importantissima fu la vittoria in trasferta contro il Real Metauro che consolidò il nostro primato. Poi nel finale qualche sbavatura ci fa chiudere il campionato al secondo posto. Si è andati poi ai play off e il resto cronaca nota. Ora, nemmeno il tempo di riposarsi, che siamo già in ritardo per preparare il team che dovrà affrontare la prossima stagione".

Amedeo Pisciolini