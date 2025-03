San Costanzo fa sul serio. Preso il portiere Palazzi

La settima giornata di ritorno ha portato qualche cambiamento nella classifica ma ha confermato anche le potenzialità delle big. Prima è sempre l’Atletico Mondolfo 1952, al secondo posto (a meno 1) si è inserita la Nuova Real Metauro mentre è sceso al terzo posto (a meno 2) il San Costanzo. In quarta piazza (a meno 4) l’Avis Montecalvo, quindi il Peglio (a meno 5). In fondo è sempre più in sofferenza l’Apecchio che sabato prossimo ospiterà in un avvincente testa-coda l’Atletico Mondolfo.

I numeri. Segnano di più Avis Montecalvo e Nuova Real Metauro (40 gol), meno di tutti l’Apecchio (10). L’Atletico Mondolfo ha la miglior difesa (solo 15 le reti subite), il Muraglia la peggiore (45).

Mercato. L’Unione Sportiva San Costanzo ha ingaggiato il portiere Lorenzo Palazzi ( ’95), ex Atletico Alma (Promozione ed Eccellenza) Santa Cecilia (Prima categoria) e Sant’Orso (5 anni tra Prima categoria e Promozione).

Il commento è di Roberto Spadacini addetto stampa del San Costanzo: "Il nostro obiettivo primario è la salvezza, siamo consapevoli di aver un buon organico e se ci troviamo in alto non è un caso. Eravamo consci di potere fare bene, i risultati sono stati ottimi, (due sole sconfitte) e siamo arrivati al giro di boa campioni d’inverno. Nel ritorno continuiamo a mantenere le prime posizioni e lotteremo fino alla fine per raggiungere il miglior risultato possibile".

I bomber. Classifica dopo 20 partite: 15 reti: Federico Benvenuti (San Costanzo). 11: Alessandro Gambelli (Falco Acqualagna). 10: Luca Braccioni (Peglio). 9: Simone Bracci (Nuova Real Metauro). 8: Salvatore Saurro (San Costanzo), Mattia Pagnini (Pantano). 7: Gianluca Boschetti (Avis Montecalvo), Andrea Bernacchia (Audax Calcio Piobbico), Tommaso Cocchi (Avis Montecalvo), Bernardini Paoli (Peglio), Michele Rossini (Atletico Mondolfo 1952), Cristian Ciacci (Csi Delfino). 6: Domenico Ottaviani (Audax Piobbico), Pietro Pedini (Nuova Real Metauro), Cosimo De Gennaro (Pantano calcio), Giovanni Caso (Csi Delfino Fano), Matteo Agostini (Csi Delfino), William Cecchini (Maior), Tommaso Ordonselli (Osteria Nuova), Guido Talevi (Audax Calcio Piobbico), Marseljan Mema (Avis Montecalvo), Luca Palazzi (Mercatellese).Seguono 12 calciatori con 5 gol.

La squadra della settimana. 1) Sanchioni (Osteria Nuova), 2)Berti (Pantano Calcio), 3)Vincenzi (San Costanzo), 4)Rossi (Audax Calcio Piobbico), 5)Amantini (Real Altofoglia), 6)Scrosta (Atletico Mondolfo), 7)Giacomelli (Nuova Real Metauro), 8) Fraternali (A.Montecalvo), 9)Smacchia (V.Apecchio), 10) Luca Braccioni (Peglio), 11)Cabello (Muraglia). All. Ferri (Nuova Real Metauro).

Amedeo Pisciolini