San Costanzo non molla

In Prima categoria la quinta giornata del girone di ritorno ha partorito pochi cambiamenti nei quartieri dell’alta classifica. Sul gradino più alto c’è sempre l’Atletico Mondolfo 1952, ad inseguire a meno 2 il San Costanzo, al terzo posto (a meno 3) la Nuova Real Metauro e al quarto (a meno 4) l’Avis Montecalvo. Al quinto posto (a meno 5) il Peglio, a ridosso della griglia playoff (a meno 7) la Falco Acqualagna.

I numeri. Gli attacchi più prolifici del girone sono di Nuova Real Metauro e’Avis Montecalvo (37 gol), ha segnato meno di tutti l’Apecchio (7 reti). L’Atletico Mondolfo ha la miglior difesa (solo 14 le reti subite). La Falco Acqualagna è il club più votato ai pareggi (9). La difesa più perforata del girone è quella del Muraglia (42 volte).

Il commento. Sul campionato è di Ivan Rondina (Nuova Real Metauro), già club dilettanti e professionisti. "In questo contesto – spiega Rondina – cerco di mettere a frutto tutta l’esperienza accumulata in 50 anni facendo l’uomo di fiducia del presidente Sella sperando di riuscire a riportare la società nei campionati a lei consoni. Il torneo è di livello con staff tecnici e giocatori di valore. Le prime sei-sette squadre potrebbero benissimo ben figurare in Promozione. Dopo 20 partite la scala dei valori comincia ad essere ben definita e compagini come il Mondolfo, primo, e le altre in zona play off non solo li per caso. Stanno pagando il salto di categoria le neopromosse a parte il Delfino Fano che sta disputando con i suoi giovani un buon torneo. In Prima categoria serve la terna arbitrale per salvaguardare il bel gioco ed evitare polemiche. Per quanto riguarda la Nuova Real Metauro, è in linea con le aspettative e soddisfatta del lavoro del ds Andrea Berloni e di mister Ferri".

I bomber. La classifica cannonieri dopo 20 partite: 14 reti Federico Benvenuti (San Costanzo). 9 reti: Alessandro Gambelli (Falco Acqualagna) e Simone Bracci (Nuova Real Metauro). 8 reti: Salvatore Saurro (San Costanzo). 7 reti: Luca Braccioni (Peglio), Gianluca Boschetti (Avis Montecalvo), Mattia Pagnini (Pantano), Andrea Bernacchia (Audax Calcio Piobbico), Tommaso Cocchi (Avis Montecalvo). 6 reti: Domenico Ottaviani (Audax Piobbico), Michele Rossini (Atletico Mondolfo), Pietro Pedini (Nuova Real Metauro), Cosimo De Gennaro (Pantano calcio), Bernardino Paoli (Peglio), Cristian Ciacci (Csi Delfino Fano) e Giovanni Caso (Csi Delfino Fano). Seguono con 5 gol a testa 12 calciatori.

La squadra della settimana. 1) Di Tomaso (Pantano Calcio), 2)Copa (Nuova Real Metauro), 3) Cencioni (Peglio), 4)Rossini (A.Mondolfo), 5) Bonci (Osteria Nuova), 6)Vandini (Audax Piobbico), 7) Aiudi (Csi Delfino Fano), 8)Lupini (Falco Acqualagna), 9) Benvenuti (San Costanzo),10)Menconi (Maior),11) Rasponi (Mercatellese). All. Renzi (Pantano Calcio). Amedeo Pisciolini