San Donato cerca conferme. Lo Scandicci punti pesanti

Con la 9ª giornata del campionato di serie D, ritorna il nuovo orario ufficiale, quello delle 14.30 con queste gare.

San Donato Tavarnelle-Sansepolcro (arbitro: El Amil di Nichelino). Con la preziosa vittoria del derby di Poggibonsi, il San Donato Tavarnelle di Vitaliano Bonuccelli si prepara a difendere l’alta classifica ospitando un Sansepolcro affamato di riscatto. L’equilibrio e la rinnovata mentalità dimostrata quest’anno hanno consentito ai gialloblù di accumulare punti importanti, assestandosi nelle zone nobili della classifica. Nonostante l’assenza di Pecchia a centrocampo, le rotazioni del tecnico garantiscono la copertura, come dimostrato dalla rete decisiva di domenica realizzata da Pietro Gistri, già a quota tre gol come Ciravegna. La sfida casalinga al "Pianigiani" è molto importante per consolidare la classifica, ma il Sansepolcro, reduce da una sconfitta subita solo nei minuti finali contro il Siena, ha tutta l’intenzione di risorgere e complicare i piani dei padroni di casa. Per la formazione è assente Pecchia per squalifica, mentre rientra in gruppo Croce (nella foto) che andrà in panchina.

Aquila Montevarchi-Scandicci (De Angelis di Nocera Inferiore). Al "Brilli Peri" lo Scandicci, reduce da due sconfitte consecutive, è chiamato a una pronta risposta. La squadra di Taccola e gli aquilotti di Marmorini si giocano uno scontro diretto il cui obiettivo è di far lievitare una classifica che al momento non trasmette tranquillità. I Blues lamentano l’assenza dello squalificato Tacconi (presentato ricorso), ma possono contare sul rientro di Poli. Per il resto, si presume che l’allenatore riconfermi lo stesso schiera-mento precedente, con Mugelli, Arrighini e Boganini in attacco; con i riferimenti difensivi Valentini e Biancon e a centrocampo Viligiardi, Guidelli, Valori e Chiaverini.

Giovanni Puleri