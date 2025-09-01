San Donato, che amarezza. Montevarchi è un fortino

AQUILA MONTEVARCHI

AQUILA MONTEVARCHI (4-2-3-1): Giusti; Casagni, Siniega, Bassano, Cecconi; Lovari (77’ Menchetti), Iacullo (72’ Nannini); Boncompagni (67’ Bocci), Kondaj, Galastri (78’ Galeota); Mencagli (73’ Tommasini). All. Marmorini.

(3-4-3): Tampucci; Morelli, Croce, Cecchi (60’ Ciravegna); Gistri, Falconi, Torrini, Giannini (46’ Pecchia); Sardilli (74’ Puppato), Rotondo (46’ Doratiotto), Nardella (46’ Senesi). All. Bonuccelli.

Arbitro: Burattini di Roma 1.

Reti: 48’ Mencagli ( r ); 58’ Cecconi; 92’ Ciravegna.

MONTEVARCHI - La Coppa è piena di fiele per il San Donato Tavarnelle, che per una volta non conferma la fama di "bestia nera" del Montevarchi. A brindare è l’Aquila, giovane e frizzante del nuovo allenatore Simone Marmorini che s’impone per 2 – 1 ma, come ha ammesso il Condor Bonuccelli, "il risultato poteva essere ben più pesante". E il nocchiero dei gialloblù non le manda a dire ai suoi a fine gara aggiungendo: "E’ stata la partita peggiore da quando sono arrivato in panchina. Gli avversari hanno strameritato e se continuiamo così andremo poco lontano". Si era intuito fin dalle prime battute che non fosse una grande giornata per Gistri e compagni. Nella frazione iniziale Tampucci è insidiato già al quarto d’ora da Cecconi e Kondaj e proprio quest’ultimo al 29’ salta anche il portiere e consegna a Mencagli la palla del possibile vantaggio. Sulla linea, però, Morelli salva un gol fatto. È lo stesso terzino del team della Val di Pesa a sporcare il taccuino per i suoi colori con un sinistro neutralizzato da Giusti a terra.

Sarà però uno dei rari tentativi di una squadra ancora in ritardo. Di buono, al riposo, c’era lo 0 – 0 ma in avvio di ripresa il Montevarchi conquista subito il rigore che sblocca la sfida, concesso per un fallo di mano di Croce su un colpo di testa a botta sicura di Mencagli. Abile, poi, a spiazzare Tampucci dal dischetto. Non reagiscono i fiorentini e arriva il 2-0 firmato da Cecconi sul corner di Iacullo. Solo in pieno recupero il nuovo entrato Ciravegna dimezza le distanze. Troppo tardi per raddrizzare una domenica storta.