San Donato, che riprova. Il Figline cerca punti d’oro

Si gioca, alle 14,30, il turno infrasettimanale per la alla 9ª giornata del girone "E".

San Donato Tavarnelle-Real Forte Querceta (arbitro Galiffi di Alghero). Smaltita la delusione per la sconfitta di Poggibonsi, il San Donato Tavarnelle di Collacchioni è concentrato per la sfida al "Pianigiani" contro il Real Forte Querceta del tecnico Buglio. Una gara da far propria anche in considerazione che rispetto a domenica (in campo c’erano schierate otto quote), il tecnico di casa recupera Frosali, Videtta, Barazzetta, Neri e Calamai (nella foto); elementi di qualità per alzare il tasso tecnico della squadra che bisogno solo di tornare a finalizzare il gol che mancano all’attaccante Lucatti.

Seravezza-Figline (arbitro Striamo di Salerno). Dopo la mancata vittoria con il Grosseto, il Figline riparte con la solita carica. Contro un Seravezza in grande spolvero per la vittoria di Livorno, l’allenatore Tronconi che non può contare su Bruni, Conti e Le Brun, allo stadio "Buon Riposo" confida in un risultato positivo a patto che i suoi difensori riescano a tenere a bada l’attaccante Benedetti. Pertanto, Ficini, Caggianese e Zellini non dovranno mai perdere di vista la porta di Lagomarsini. Infine, il Grosseto attraverso il patron Lamioni ha fatto pervenire alla società del presidente Pampaloni una nota di ringraziamento per la splendida accoglienza ricevuta allo stadio "Del Buffa" nel pre e nel post gara.

G. Puleri