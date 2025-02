San Donato, derby show. Figline rischia col Trestina

La 23ª giornata pone in primo piano l’urgente bisogno al San Donato Tavarnelle e al Figline di raccogliere punti per fare un altro passo in classifica. Le gare oggi in programma alle 14,30. San Donato Tavarnelle-Poggibonsi (all’andata 1-2: Sylla, 2 Belli) arbitro: Montevergine di Ragusa. Allo stadio "Pianigiani" si gioca l’atteso derby con i cugini del Poggibonsi, una partitissima che ha sempre scaturito un fascino particolare. E impone ai gialloblù del presidente Bacci l’obbligo dei tre punti per cercare di uscire fuori dalla zona rossa della classifica. Il compito per i gialloblù di casa non si prospetta facile, visto che anche all’andata la sfida risultò avvincente con i giallorossi di Calderini che prevalsero di misura. Stavolta non sarà così: il San Donato ha urgente bisogno di ossigeno per poter sopravvivere, perciò mira a fare l’impresa. Le formazioni. Al tecnico Bonuccelli mancherà solo Maffei squalificato e potrà schierare i tanti ex a confronto come Gistri, Manfredi, Purro (nella foto), Cecchi (il ds Ghinassi compreso). Nel Poggibonsi sarà disponibile Mazzolli ma non ci saranno Mignani e Bellini, con il difensore Andrea Poggesi (2002) pronto per il debutto.

Trestina-Figline 1965 (0-1: Bruni) arbitro: Scarpati di Formia. Per il Figline dell’ex Brachi si profila un impegno abbastanza difficile con un Trestina che dopo due sconfitte di fila punta a tornare a vincere per risalire dalla zona rossa. Pertanto, si profila uno scontro salvezza molto impegnativo con i gialloblù che dovranno essere più cinici per capitalizzare la sfida. Con il rientro di Rufini e la disponibilità di Dama, Mugelli Cavaciocchi e Gozzerini, per Brachi c’è solo l’imbarazzo della scelta. Nel Trestina torna Ferri Marini e il nuovo acquisto Mattia Boldrini (2005), difensore ex giovanili di Roma e Empoli pronto al debutto.

Giovanni Puleri