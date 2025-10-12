San Donato in missione. Servono solo i tre punti

Settimana giornata del girone E, con un programma interessante. Fischio d’inizio ore 15.

Seravezza Pozzi-Scandicci (arbitro: Zangara di Catanzaro). Con il secondo successo stagionale conquistato, lo Scandicci di Taccola si prepara a far visita al Seravezza. Per i Blues la trasferta al ’Buon Riposo’ rappresenta un banco di prova importante per dimostrare la solidità acquisita. I tre punti con il Ghiviborgo hanno restituito morale allo Scandicci, ma non sarà facile, con gli avversari di casa decisi a schierare una squadra più offensiva con Lepri. Gli uomini di Taccola quindi, dovranno mettere in mostra un approccio tattico impeccabile, unendo disciplina difensiva sempre ben diretta da Valentini, più equilibrio a centrocampo con Tacconi, Viligiardi e Valori, rapidità nelle ripartenze, per mettere in grado Arrighini e Mugelli di concretizzare.

San Donato Tav.lle-Follonica Gavorrano (arbitro: Velocci di Frosinone) Smaltita la prima sconfitta stagionale, il San Donato di Bonuccelli è pronto al riscatto casalingo. Al "Pianigiani" contro il Follonica Gavorrano guidato dall’ex viola Baiano non sarà un impegno facile: anche gli ospiti sono in cerca di rivincita dopo la sconfitta in campionato, più anche l’eliminazione dalla Coppa Italia. Per i gialloblù è fondamentale ritrovare la solidità mentale e la brillantezza offensiva di inizio stagione, mentre gli avversari cercheranno di imporre la loro esperienza. Bonuccelli ha tutti a disposizione ad eccezione dell’infortunato Croce e del centrocampista Giuseppe Giannini, che nei giorni scorsi ha risolto consensualmente il contratto con la società. I tifosi, intanto, sperano che Ciravegna (nella foto), Doratiotto, Rotondo e Senesi tornino a regalare qualche giocata vincente.

Giovanni Puleri