San Donato Tavarnelle: Kaloti e Taiti, gemelli del gol con 100 reti

Anche il San Donato Tavarnelle ha i suoi gemelli del gol: Gabriel Kaloti e Matteo Taiti. Giovani promesse della squadra Allievi anno 2008 provinciali che hanno messo a segno in questa stagione, tra campionato e tornei, 100 gol. Un record da Guinness dei Primati. Gabriel e Matteo sono andati a segno sulla scia e ispirandosi a fantastiche coppie di realizzatori quali in passato sono state Sivori e Charles della Juventus, Pulici e Graziani del Torino, Vialli e Mancini della Sampdoria e all’estero Bergkamp e Henry all’Arsenal e i brasiliani Romario e Bebeto.

In campionato la squadra Allievi del San Donato Tavarnelle, allenata da Claudio Ermini, ha realizzato la bellezza di 132 gol sfiorando la vittoria finale. Punta di diamante è stato il centravanti Gabriel Kaloti che ha segnato 57 gol, una doppia cifra fra le più alte nelle statistiche del calcio. Il bomber è andato a segno in quasi tutte le partite e in due occasioni ha fatto gonfiare la rete ben sei volte. Valida spalla Matteo Taiti che per 32 volte ha messo il pallone in rete. Poi in varie altre competizioni e tornei (fra i quali il Memorial Bruno Lori a San Donato) i due attaccanti hanno messo il loro sigillo d’autore. Merito anche di una squadra forte e formata da: Baud, Calonaci, Chiappone, Colotta, Conti, Fabbri, Giannerini, Iadanza, Kaloti, Lensi, Lercara, Montaperto, Mori, Nicastro, Poneti, Pezzatini, Taiti, Talluri, Noce.

"Un gruppo di valore - commenta lo storico dirigente del San Donato Tavarnelle, Gino Capacci - con i due arieti Gabriel e Matteo veri trascinatori. Due ragazzi molto bravi e con il fiuto per il gol, dimostrandosi promettenti calciatori. La nostra società conferma così la forza del proprio settore giovanile".

Francesco Querusti