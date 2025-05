San Donato Tavarnelle Under 17: stagione da record ma niente Regionali

Gli Allievi Under 17 provinciali (anno 2008) del San Donato Tavarnelle hanno dimostrato nel girone C di essere una vera macchina da gol. Nonostante questo e lottando fino al termine non sono però riusciti a centrare l’obiettivo di conquistare il primo posto e poter disputare i Regionali nella prossima stagione 2025-26. Sfortunata, infatti, è stata l’ultima partita giocata tra le mura amiche e persa 4-2 contro il Pontassieve. Prima della disputa della giornata finale del campionato Giovanissimi al primo posto c’è il Gambassi che vince il torneo, seguito a un punto dal San Donato Tavarnelle e da due dal Pontassieve, che vincendo lo scontro diretto è passato secondo e può sperare nel ripescaggio; mentre il San Donato Tavarnelle si piazza terzo.

Dopo 26 partite il San Donato Tavarnelle, allenato da Claudio Ermini, ha realizzato la bellezza di 132 gol, un numero veramente da record. Punta di diamante è stato l’attaccante Gabriel Kaloti che ha segnato la stupefacente cifra di 57 gol che, senza scomodare le statistiche, dovrebbe essere una delle più alte nei campionati di calcio. Il centravanti è andato sistematicamente a segno in quasi tutte le partite e in due occasioni ha fatto gonfiare la rete addirittura per ben sei volte. Valida spalla del bomber è stato anche Matteo Taiti che per 31 volte ha messo il pallone in rete. Complimenti a tutto il gruppo che è stato sempre nelle prime posizioni ed è cresciuto sia in termini di mentalità che di gioco. In risalto il buon lavoro svolto dal mister Ermini che, non senza difficoltà (il numero della rosa era abbastanza ristretto) è riuscito ad allestire una squadra ben amalgamata e competitiva. La rosa giocatori: Baud, Calonaci, Chiappone, Colotta, Conti, Fabbri, Giannerini, Iadanza, Kaloti, Lensi, Lercara, Montaperto, Mori, Nicastro, Poneti, Pezzatini, Taiti, Talluri, Noce.

F. Que.