San Donato, vai all’assalto. C’è la capolista Seravezza

A tenere banco in questa 2ª giornata di ritorno (ore 14,30) del girone E è la partitissima fra il San Donato Tavarnelle e la capolista Seravezza, il Figline va a rendere visita al GhiviBorgo, sfida da non sottovalutare.

San Donato Tav.lle-Seravezza (arbitro: Palmieri di Brindisi). Con l’arrivo al "Pianigiani" della capolista reduce da 11 risultati utili di fila, il compito per la squadra di Collacchioni che proviene da tre sconfitte consecutive, non si prospetta facile. Per la formazione, è probabile che il tecnico riproponga la stessa della volta precedente escluso Nobile infortunato, sostituito da Chiti. La novità potrebbe riguardare l’attacco che oltre a Barazzetta, Bellini e Neri, c’è il nuovo arrivato Oitana che chiede spazio. Seravezza senza Coly, rientra Camarlinghi.

GhiviBorgo-Figline (arbitro: Angelo di Marsala). Per Tronconi & C. la trasferta al "Carraia" è impegnativa. Al Figline (nella foto) servirà la massima attenzione per raccogliere un risultato per smuovere la classifica. Tronconi non potrà utilizzare Ficini squalificato con Simonti pronto a sostituirlo, ma potrà fare affidamento sul rientrante Sesti per dare sostegno al centrocampo con Torrini e Bonavita. Federico Costantini l’alternativa. In attacco, oltre a Bruni, Diarrà e Zhupa, il tecnico può contare su Saccardi. Nel GhiviBorgo non ci sarà Giannini ma saranno disponibili i nuovi arrivati Saidi e l’attaccante Hrom che dovrebbe far coppia con Carcani.

