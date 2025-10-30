San Donato versione show: "Ma la salvezza è priorità"

Dalle sofferenze dell’annata precedente, il San Donato Tavarnelle è ora una brillante realtà. Dopo nove giornate è Stabile al 4° posto, a soli quattro punti da formazioni ambiziose come Grosseto e Siena. Piazzamento che supera di gran lunga le più rosee aspettative di inizio stagione. Dietro a questo successo c’è un lavoro meticoloso e chirurgico, orchestrato dal direttore sportivo Tommaso Ghinassi e dalla sapiente regia tecnica di Vitaliano Bonuccelli. Il mister sta ottenendo risultati encomiabili con un organico che, va sottolineato, è costituito da un gruppo di giocatori relativamente giovane. Questo mix regala non solo punti, ma anche bel gioco e solidità. La squadra è perfettamente bilanciata: difesa registrata, centrocampo solido e dinamico. L’attacco dimostra sorprendente prolificità, con diversi interpreti capaci di trovare il gol risolutivo a rotazione.

Ds Ghinassi possiamo dire che il San Donato ha trovato la quadratura del cerchio? "Siamo ripartiti con un gruppo di giocatori consolidato e con un allenatore come Bonuccelli, dalle affidate qualità. Entrambi punti di riferimento essenziali. Rispetto all’anno scorso, la qualità in generale è aumentata in tutti i reparti; siamo soddisfatti".

Terranuova Traiana, Prato e Siena, tre sfide che si preannunciano come un vero e proprio banco di prova della verità? "Non abbiamo ossessioni di classifica e affronteremo una gara alla volta per fare più punti possibilI".

Salvezza e valorizzare i giovani. Sono queste le priorità? "Abbiamo un’età media fra le più basse. Alcuni giocatori provengono dal nostro giovanile, come Calonaci, altri da altre realtà. L’intenzione è farli crescere e cercare di raggiungere la salvezza prima possibile".

Giovanni Puleri